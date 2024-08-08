Ukrayna, Nijer'in diplomatik ilişkileri kesme kararını Rusya ile dayanışma olarak nitelendirdi - Son Dakika
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Ukrayna, Nijer'in diplomatik ilişkileri kesme kararını Rusya ile dayanışma olarak nitelendirdi

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Nijer'in Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kesme kararının 'Rusya ile dayanışma' amacıyla alındığını savundu. Nijerli yetkililerin, Mali'deki olayla ilgili herhangi bir soruşturma yürütmeden ve bir delil sunmadan Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kesme kararının üzücü olduğu belirtildi.

08.08.2024 15:18
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Nijer'in Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kesme kararının "Rusya ile dayanışma" amacıyla alındığını savundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nijerli yetkililerin, Mali'deki olayla ilgili herhangi bir soruşturma yürütmeden ve bir delil sunmadan Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kesme kararının üzücü olduğu belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın "uluslararası terörizmi desteklediği, BM Şartı'nı ve uluslararası hukuku ihlal ettiği" iddialarının tamamen asılsız ve gerçek dışı olduğu kaydedildi.

Nijer'in aldığı kararın "Rusya ile bir dayanışma jesti" olduğu savunulan açıklamada, "Böyle bir kararın, iki yılı aşkın süredir Ukrayna'ya karşı topyekun bir saldırgan savaşı yürüten terör devleti Rusya Federasyonu ile yakınlaşma yolunu seçenlerin bir 'dayanışma' jesti olduğuna inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna'nın ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterdiği ve iç işlerine karışmadığı, Afrika ülkeleri ile verimli ilişkileri sürdürmek konusunda kararlı olduğu vurgulandı.

Nijer'in Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kesme kararı

Nijer, Tuareg isyancılarıyla Mali ordusu arasında çıkan çatışmada isyancılara istihbarat desteği sağlamakla suçladığı Ukrayna ile diplomatik ilişkileri dün sonlandırdığını duyurmuştu.

Hükümet Sözcüsü Albay Binbaşı Amadou Abdramane, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, Kiev'in, "uluslararası teröre destek" verdiğini ve bu "saldırgan eylemleri" kınadıklarını söylemişti.

Abdramane, Mali hükümeti ve halkıyla dayanışma amacıyla Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kestiklerini açıklamıştı.

Ukrayna ise isyancılara destek verdiği iddiasını reddetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna, Nijer'in diplomatik ilişkileri kesme kararını Rusya ile dayanışma olarak nitelendirdi - Son Dakika

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