Ukrayna'nın AB Üyeliği İçin Müzakere Umudu

19.02.2026 20:26
AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ukrayna ile üyelik müzakerelerinin hızla başlamasını istiyor.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, aday ülke statüsündeki Ukrayna ile katılım müzakerelerini en kısa sürede başlatmayı umduğunu söyledi.

Costa, Norveç'in başkenti Oslo'da Başbakan Jonas Gahr Store ile görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'daki duruma değinen Costa, "Müzakereleri mümkün olan en kısa sürede resmen başlatmak ve genişleme sürecinde ilerleme kaydetmek istiyoruz." dedi.

Costa, belirsizliklerin farkında olduğunu dile getirerek, "Bunun 2027'de, 2026'da veya daha sonra gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini teyit edemem, ancak ivmeyi korumak çok önemli." diye konuştu.

Savaşın devam etmesine rağmen Ukrayna'nın AB üyeliğine ulaşmak için gerekli reformları uyguladığını vurgulayan Costa, kaydedilen ilerlemeyi "özellikle etkileyici" olarak nitelendirdi.

Costa, son dönemde Macaristan vetosunu aşarak Ukrayna'nın AB üyesi olmasının sağlanması için tartışılan "kademeli üyelik" konusuyla ilgili, "Üyelik için belirlenmiş kurallar var. Aday ülkelerin, özellikle 1993 Kopenhag kriterlerinde belirtilenler olmak üzere, bu kriterleri karşılamaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın üyelik süreci

Ukrayna, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de başlattığı savaşın ardından 28 Şubat 2022'de AB'ye üyelik başvurusunda bulundu.

AB Konseyi, 23 Haziran 2022'de Ukrayna'ya aday ülke statüsü verdi.

14-15 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenen AB zirvesinde katılım müzakerelerinin başlatılması yönünde karar alınsa da Macaristan vetosu nedeniyle bu henüz mümkün olamadı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın AB üyeliği karşıtı tutumunu sık sık dile getiriyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

