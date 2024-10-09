Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: İkinci Ukrayna Barış Zirvesi'ne Rusya'nın da Katılmasını İstiyoruz

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Haber: MELİS YILDIRIM

(ANKARA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, 14 Haziran 2024 tarihinde İsviçre'de yapılan Ukrayna Barış Zirvesi'nin ikincisini yapmayı planladıklarını ve buna Rusya'nın da katılmasını istediklerini belirterek, "Bu Zirve'nin en önemli amaçlarından biri Ukrayna'da adaletli barış sağlanmasıdır. Türkiye'nin iştiraki bizim için arabulucu ve tecrübeli bir taraf olarak çok önemli. Ukrayna'nın başarısını sağlayabilecek her formata ve zirveye açığız" dedi. Bodnar ayrıca, Baykar'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında kuracağı fabrikanın ne zaman açılacağına ilişkin, "İlerleme çok büyük ve sona yaklaştığımızı söyleyebilirim" dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Büyükelçilik'te bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Büyükelçilik'teki buluşmada Eylül 2021'de tutuklanarak Eylül 2021'de Kırım'da gözaltına alınarak, daha sonra tutuklanan ve bilahare hapis cezasına çarptırılan ve esir takası kapsamında Haziran 2024'te serbest bırakılan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal de katıldı.

Tutuklanma sürecini anlatan Celal, gazeteci olduğunu ve 2014'te Kırım'ın işgaline rağmen Kırım'da kalarak çalışmaya devam ettiğini belirtti. İşgal döneminde yaşanan her şeyin şahidi olduğunu ve 2021 yılında Kırım Platformu'na katılıp evine döndükten 1 hafta sonra tutaklanan Celal, 17 yıl hapis cezaya mahkum edildiğini kaydetti. Celal, "Benimle birlikte çok sayıda insanı tutukladılar. Bu insanlara işkenceler çektirildi, onları ölümle tehdit ettiler ve ailelerine de zorluklar çektirdiler. O insanlar işlemedikleri suçlardan ötürü mahkum edildiler" dedi. Celal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi ve diğer tutuklular Asan Ahtemov ve Aziz Ahtemov için çabaladığını ve kendilerini kurtarmaya kararlı olduğunu kaydederek, "Putin ile görüşmelerinde birkaç kez bizim isimlerimizi zikrettiğini şahsen biliyorum" ifadelerini kullandı.

"220 siyasi mahkumdan 132'si Kırım Türkü"

Resmi rakamlara göre Kırım'da 220 siyasi mahkum bulunduğunu aktaran Celal, "Onlardan 132'si Kırım Türkü. Bu rakamlardan anlıyoruz ki Rusya rejimi Kırım Tatarlara özel bir savaş açtı. Rusya'da şu an siyasi mahkum olarak tanımlanan insanlar aslında hiçbir siyasi suç işlemeyen insanlar. Onlar sadece kendi topraklarının işgaline karşı çıkan bireylerdir" diye konuştu. Hiçbir zaman Rusya hükümetini devirmek gibi bir amaç taşımadığını, milletinin serbest yaşamasını istediğini söyleyen Celal, Kırım'daki durumun zor olduğunu ve insanların kendilerini özgür hissetmediklerini belirtti.

Cezaevlerinde bulunan tutukluların sağlık durumlarının ve şartların kötü olduğunu belirten Celal, "Tehditlerden korktukları için Rusya'nın onlara karşı uyguladığı suçlardan bahsetmeye korkuyorlar" ifadelerini kullandı.

Ankara ve İstanbul'da çeşitli temaslarda bulunduğunu ve bulunacağını söyleyen Celal, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ile bir araya geldiğini söyledi. Herkese Kırım'daki gerçek durumdan söz edeceğini ifade eden Celal, "Türkiye bizim en yakın dostumuz. Türkiye daha önce bize nasıl yakınlık ve destek gösterdiyse ileride de desteğinin devam edeceğinden umutluyuz" dedi. Celal ayrıca, Karadeniz bölgesinde Ukrayna için Türkiye'de daha iyi bir partner olmadıklarından emin olduklarını söyledi.

"Kırım'da yaşayan herkes Rus vatandaşı olmaya zorlandı"

Celal, bir gazetecinin 2014'teki ilhak ve Rusya'nın 2022'deki saldırısının ardından Kırım'daki demografiye ilişkin sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"İşgalden sonraki dönem için 800 bin ile 1 milyona kadar Rus zorla Kırım'a taşıttırıldı. Ayrıca Kırım'da yaşayan herkes Rus vatandaşı olmaya zorlandı. Kırım'ın işgali öncesinde Kırım'da nüfusun oranı daha çok Rusların yaşadığını gösteriyordu, yüzde 60'ı Rus idi. Bunların yüzde 35'i kendilerine Ukraynalı diyordu. Yüzde 12-14 oranında ise Kırım Tatarı'nın olduğunu biliyoruz, yani 300 bin kişi civarındaydı. Rusların istatistiklerine göre şu an Kırım'da yaşayanların yüzde 10'u Kırım Tatar'ı. Fakat biz o verilere inanmıyoruz."

Bodnar: Rusya'nın günlük kaybı 800-2 bin 200 asker

Büyükelçi Bodnar, cephedeki son durum, dış politika ve Ukrayna-Türkiye ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Cephedeki son duruma ilişkin bilgi veren Bodnar, en aktif yerin Ukrayna'nın doğusu ve Zaporijya bölgesi olduğunu söyledi. Bodnar, Rusya'nın Pokrovsk bölgesine odaklandığını ve saldırılarına devam etmek istediğini ve ilerlemeyi sürdürdüğünü belirtti. Büyükelçi Bodnar, Rusya'nın Ukrayna bölgesinde 0,01 oranında bölgeyi işgal etmeyi başardığını ve Rusya'nın günlük kaybının 800-2 bin 200 asker olduğu bilgisini paylaştı.

Bodnar, Ukrayna'nın neden Rusya'nın Kursk bölgesine girdiğine ilişkin "Ukrayna'nın pozisyonu gayet net, biz yabancı toprakları istemiyoruz. Fakat savaş alanı sadece Ukrayna olmamalı. Bunu savaşı başlatan ülke de hissetmeli" değerlendirmesini yaptı. Rus basınında bu saldırıların çok az yer aldığını söyleyen Bodnar, "Basın mensupları bunu Rusya'ya ciddi bir tehdit olarak görmüyor ve bu şekilde göstermiyor" dedi.

" Kanada'da siyasi mahkumların serbest bırakılması ele alınacak"

Bodnar, 30-31 Ekim'de Kanada'nın ev sahipliğinde Ukrayna'nın 10 Maddelik Barış Formülü kapsamında bakanlar düzeyinde bir konferansa ev sahipliği yapacağını söyledi. Bodnar, "Kanada'da 30-31 Ekim'de insani durumlar ve siyasi mahkumların serbest bırakılması ele alınacak. Türkiye'nin bu etkinliğe katılacağını umuyoruz" dedi. Büyükelçi Bodnar, ayrıca 17-18 Ekim'de İsviçre ve Ukrayna'nın ev sahipliğinde Lozan'da Ukrayna'daki mayınların temizliğinin ele alınacağı bir konferans yapılacağını da belirtti. 14 Haziran 2024 tarihinde İsviçre'de yapılan Ukrayna Barış Zirvesi'nin ikincisini yapmayı planladıklarını aktaran Bodnar, Rusya'nın katılmasını istediklerini de belirtti.

Bodnar, yakın zamanda Ukrayna'nın eski Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Andrii Sybiha'nın Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildiğini hatırlatan Bodnar, "Burada görevde bulunduğu zaman ikili ilişkilerin gelişmesi için önemli adımlar attı ve ikili ilişkileri güçlendirdi. Bu görevinde kendisini ilk tebrik eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu" dedi.

Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesinin önemli konulardan biri olduğuna değinen Bodnar, Türkiye'nin Ticaret Bakanı'nın Ukrayna'yı ziyaret etmesini beklediklerini belirtti. Ukrayna'nın yeniden inşası konusundaki birkaç projeyi ele alacaklarını söyleyen Bodnar, "Bir İş Forumu gerçekleşmesini umuyoruz. Orada hem Türkiye hem Ukrayna tarafından iş adamlarının ve şirketlerin bulunmasını umuyoruz. Bunun çok önemli projelere yol açacağını da düşünüyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'nin iştiraki tecrübeli bir taraf olarak çok önemli"

Büyükelçi Bodnar, Ukrayna Barış Zirvesi'nin ikincisine ilişkin detayların sorulması üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu Zirve'nin en önemli amaçlarından biri Ukrayna'da adaletli barış sağlanmasıdır. Şu an Ukrayna ve Rusya karşı karşıya oturup da Rusya'nın taleplerini dinlemek gibi bir formattan bahsetmiyoruz. Uluslararası toplum Ukrayna ile beraber Ukrayna'da adaletli barış nasıl sağlanacak, nasıl adımlar atabileceğimiz konusunda bir liste oluşturacak ve bu listeye göre Rusya'ya karşı nasıl taleplerde bulunabileceklerini konuşacaklar. Doğrudan Rusya ve Ukrayna arasında bir görüşme olmayacak. Muhtemelen üçüncü tarafların üzerinden yapılacak bir format olacak. Bu Zirve'yi bu senenin sonuna kadar gerçekleştirmeyi umuyoruz. Bu planlarımız maalesef erteleniyor, çünkü Rusya kendi tarafını tutan üçüncü ülkelerin bakış açısını bize aşılamaya çalışıyor. Türkiye'nin iştiraki bizim için arabulucu ve tecrübeli bir taraf olarak çok önemli. Ukrayna'nın başarısını sağlayabilecek her formata ve zirveye açığız."

"Sona yaklaştık"

Bodnar, Baykar'ın Kiev yakınlarında kuracağı fabrikanın ne zaman açılacağı sorusu üzerine, "İlerleme çok büyük ve sona yaklaştığımızı söyleyebilirim. Yönetim kendi ilan etsin" yanıtını verdi.