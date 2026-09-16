Ukrayna'nın bağımsızlığının 35. yıl dönümü Ankara'da kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukrayna'nın bağımsızlığının 35. yıl dönümü Ankara'da kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ukrayna\'nın bağımsızlığının 35. yıl dönümü Ankara\'da kutlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal: "Bugün savaş, mayınlar ve sivil deniz taşımacılığına yönelik tehditler nedeniyle Karadeniz tehlikeli bir bölge haline geldi" "Ukrayna, barışın, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün etkin güvencelerle garanti altına alınması koşuluyla çatışmaların sona ermesine hazırdır"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğince ülkenin bağımsızlığının 35. yıl dönümü Ankara'da kutlandı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal'in ev sahipliğinde büyükelçilikte düzenlenen resepsiyona, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dışişleri Bakan Yardımcıları Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ve Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkilerini ve Ukrayna halkının yaşadıklarını anlatan bir gösteri ile başladı. Gösterinin ardından iki ülkenin milli marşları okundu.

Burada konuşan Büyükelçi Celal, Ukraynalılar için bağımsızlığın nesiller boyu süregelen bir ülkü olduğunu belirterek, onların Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bağımsızlık benim karakterimdir" sözünü çok iyi anladığını ve bunu cephede ve cephe gerisinde sergilediklerini söyledi.

Celal, 100 yıl önce Türk halkının bağımsızlığını savunduğu gibi bugün de Ukrayna'nın kendi toprakları, halkının özgürlüğü ve onuru için mücadele ettiğini dile getirdi.

Ukrayna ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihinin 35 yıldan çok daha eskiye dayandığına dikkati çeken Celal, ülkesinin 1918'de bağımsız bir devlet olma hakkı için mücadele ettiğini ve Osmanlı Devleti'nin genç Ukrayna devletini tanıyan ilk ülkeler arasında yer aldığını ifade etti.

"Türkiye, bir asırda iki kez Ukrayna'nın tarihinde belirleyici öneme sahip oldu"

Celal, Türkiye'nin bir kez daha Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, bir asır içinde iki kez Ukrayna'nın devlet tarihinde belirleyici öneme sahip anlarda yanında yer aldı. Bugün de bu dostluk yalnızca tarihte değil, günlük ilişkilerimizde de yaşamaya devam ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki ilişkilerin her türlü sınamaya karşı dayanıklılığını koruduğunu ve güvene dayalı olduğunu anlatan Celal, yakın zamanda onaylanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın da iki ülke arasındaki güveni somut kazanımlara dönüştürdüğünü söyledi.

"(Rusya-Ukrayna) Savaş, nedeniyle Karadeniz tehlikeli bir bölge haline geldi"

Celal, Karadeniz'in iki ülkeyi birbirine bağladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün savaş, mayınlar ve sivil deniz taşımacılığına yönelik tehditler nedeniyle Karadeniz tehlikeli bir bölge haline geldi. Bunun tek bir nedeni var: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı. Ancak Ukrayna ve Türkiye'nin ortak bir çıkarı var. Karadeniz'in yeniden barışın, güvenliğin, ticaretin ve refahın hakim olduğu bir bölge haline gelmesi."

Ukrayna'nın özgür ve bağımsız olmak istediğini vurgulayan Celal, ülkesinin adil, kalıcı ve "saldırganlığın ödüllendirilmediği" bir barışa hazır olduğunu belirtti.

Celal, ülkesinin ortakların gerçekten barışı amaçlayan girişimlerini desteklemeye hazır olduğunu söyleyerek, "Ukrayna, barışın, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün etkin güvencelerle garanti altına alınması koşuluyla çatışmaların sona ermesine hazırdır." dedi.

Büyükelçi Celal, Türkiye'ye, Türk halkına ve Ukrayna'ya destek veren tüm Türk vatandaşlarına anlayışları ve dayanışmaları için teşekkür etti.

Kaynak: AA
Dış PolitikaDiplomasiKaradenizAnkaraKültürGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşini öldürmeye gittiği apartmanda görevlinin eşini öldüren sanık yeniden hakim karşısında Eşini öldürmeye gittiği apartmanda görevlinin eşini öldüren sanık yeniden hakim karşısında
Pentagon denetçisi, İran savaşının ABD’de mühimmat sıkıntısı yarattığını doğruladı Pentagon denetçisi, İran savaşının ABD'de mühimmat sıkıntısı yarattığını doğruladı
ABD’nin yörüngeye uzay silahı yerleştirmesi askeri uzmanlar arasında tartışma başlattı ABD'nin yörüngeye uzay silahı yerleştirmesi askeri uzmanlar arasında tartışma başlattı
Kayseri Melikgazi’de bir şahıs fabrika önünde tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi Kayseri Melikgazi'de bir şahıs fabrika önünde tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi
“Savaşta değiliz“dedi ama ülkesi için tarih verdi "Savaşta değiliz"dedi ama ülkesi için tarih verdi
Arjantinli futbolcu Lionel Messi, milli takıma Benin maçıyla veda edecek Arjantinli futbolcu Lionel Messi, milli takıma Benin maçıyla veda edecek
22:35
Tedesco’nun prensiydi, İsmail Kartal tek bir kez bile 11’de şans vermedi
Tedesco'nun prensiydi, İsmail Kartal tek bir kez bile 11'de şans vermedi
22:35
Fed kararı piyasayı sarstı Altında ibre bir anda tersine döndü
Fed kararı piyasayı sarstı! Altında ibre bir anda tersine döndü
22:16
Sergen Yalçın’dan Fenerbahçe için çarpıcı iddia
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe için çarpıcı iddia
22:10
Pakistan-Hindistan gerilimi büyüyor 2 ülkeden art arda hamleler geldi
Pakistan-Hindistan gerilimi büyüyor! 2 ülkeden art arda hamleler geldi
21:53
CENTCOM duyurdu ABD’den dikkat çeken Suudi Arabistan hamlesi
CENTCOM duyurdu! ABD'den dikkat çeken Suudi Arabistan hamlesi
21:02
Fed faizi 25 baz puan yükseltti
Fed faizi 25 baz puan yükseltti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 22:47:28. #7.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'nın bağımsızlığının 35. yıl dönümü Ankara'da kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement