Ukrayna'nın Dnipro Kentine Rusya'dan Füze Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ukrayna'nın Dnipro Kentine Rusya'dan Füze Saldırısı

Ukrayna İçişleri Bakanı Igor Klimenko, Rusya'nın Dnipro kentine akşam saatlerinde füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Saldırı sonucunda bir kişi hayatını kaybederken, beş kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırı sonrası hava savunma sistemi konusunda yardım talebinde bulundu.

28.06.2024 21:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rusya'nın akşam saatlerinde Dnipro kentine füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Klimenko, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun Dnipro'daki yüksek katlı bir binaya füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Akşam saatlerinde yapılan saldırı nedeniyle bir kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını aktaran Klimenko, "Maalesef daha fazla mağdur olabilir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy'den hava savunma sistemi konusunda yardım çağrısı

Öte yandan Dnipro'daki saldırı hakkında açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Dnipro'da Rus füzesi bir konuta isabet etti. Dört kat çöktü." ifadesine yer verdi.

Müttefik olduğu ülkelerden bir kez daha hava savunma sistemi tedariki konusunda destek talep eden Zelenskiy, Rus saldırılarının sadece yeterli savunma sistemiyle durdurulmasının mümkün olabileceğini kaydetti.

Dnipro'da saldırıya uğrayan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, İçişleri Bakanı, Ukrayna, Dnipro, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Dnipro Kentine Rusya'dan Füze Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
09:13 Meteoroloji, İstanbul ve Ankara’yı uyardı 6 kente sarı kodlu alarm verdi Meteoroloji, İstanbul ve Ankara'yı uyardı; 6 kente sarı kodlu alarm verdi
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
22:34 Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti
20:59 İBB Ulaşım’ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek’in açıklamasını küfürlü paylaştı İBB Ulaşım'ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek'in açıklamasını küfürlü paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 09:26:38. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'nın Dnipro Kentine Rusya'dan Füze Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement