Ukrayna'nın Dnipro Kentine Rusya'dan Füze Saldırısı

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Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rusya'nın akşam saatlerinde Dnipro kentine füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Klimenko, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun Dnipro'daki yüksek katlı bir binaya füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Akşam saatlerinde yapılan saldırı nedeniyle bir kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını aktaran Klimenko, "Maalesef daha fazla mağdur olabilir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy'den hava savunma sistemi konusunda yardım çağrısı

Öte yandan Dnipro'daki saldırı hakkında açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Dnipro'da Rus füzesi bir konuta isabet etti. Dört kat çöktü." ifadesine yer verdi.

Müttefik olduğu ülkelerden bir kez daha hava savunma sistemi tedariki konusunda destek talep eden Zelenskiy, Rus saldırılarının sadece yeterli savunma sistemiyle durdurulmasının mümkün olabileceğini kaydetti.

Dnipro'da saldırıya uğrayan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.