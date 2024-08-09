Ukrayna'nın Donetsk Bölgesindeki Süpermarkete Saldırı: 10 Ölü, 35 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ukrayna'nın Donetsk Bölgesindeki Süpermarkete Saldırı: 10 Ölü, 35 Yaralı

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Konstantinivka şehrinde bulunan bir süpermarkete Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a, yaralıların sayısı ise 35'e yükseldi. Saldırı sonucunda çıkan yangın söndürüldü ve şehirdeki bazı binalar hasar gördü.

09.08.2024 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yer alan Konstantinivka şehrindeki bir süpermarkete, Rus ordusunca düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a, yaralı sayısının 35'e çıktığı bildirildi.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun bugün Konstantinivka şehrindeki bir süpermarkete düzenlenen saldırının ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Saldırı sonucu yaklaşık 1000 metrekarelik alanda çıkan yangınının söndürüldüğünü aktaran Klimenko, süpermarketin dışında şehirdeki bazı binaların da hasar gördüğünü kaydetti.

Klimenko, son bilgilere göre, saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a, yaralıların sayısının 35'e çıktığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırıya ilişkin açıklamasında, "Rusya bu terörden sorumlu tutulacak." ifadesine yer vermiş ve dünyanın Ukrayna'nın yanında durmaya devam etmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Ukrayna'nın Donetsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Vadim Filaşkin ise Rus ordusunun, Konstantinivka'ya topçu sistemleriyle saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Donetsk, Ukrayna, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Donetsk Bölgesindeki Süpermarkete Saldırı: 10 Ölü, 35 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:09 Kayıp olarak aranıyordu Ardındaki gerçek 16 yıl sonra ortaya çıktı Kayıp olarak aranıyordu! Ardındaki gerçek 16 yıl sonra ortaya çıktı
16:28 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz
15:18 Putin’i küplere bindirecek iddia Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu 400 asker öldü Putin'i küplere bindirecek iddia! Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu; 400 asker öldü
14:35 Osman Nuri Kabaktepe’den kafa karıştıran paylaşım Herkes “Neler oluyor“ diye sormaya başladı Osman Nuri Kabaktepe'den kafa karıştıran paylaşım! Herkes "Neler oluyor?" diye sormaya başladı
14:20 Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
10:19 İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB’yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB'yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım
10:17 Altının gramı yükselişle başladı Altının gramı yükselişle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 21:30:58. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'nın Donetsk Bölgesindeki Süpermarkete Saldırı: 10 Ölü, 35 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement