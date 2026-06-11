Ukrayna'nın Dron Saldırısı: 1 Ölü, 11 Yaralı

Fuat Emre:

valla bu haberi okuyunca insanın aklına sorular geliyo ama fotoğraf video görmeden hemen inanmak da doğru değil bence böyle şeylerde iki tarafın da söyleyecekleri vardır ve hangisi doğru hangisi yanlış onu görmek için kanıt lazım haberde neler yazıyo ama hepsi birer tarafın iddiası gibi geliyo bana