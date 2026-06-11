Ukrayna'nın Dron Saldırısı: 1 Ölü, 11 Yaralı - Son Dakika
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Ukrayna'nın Dron Saldırısı: 1 Ölü, 11 Yaralı

11.06.2026 19:36
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Rusya'nın Belgorod bölgesinde yolcu otobüsüne düzenlenen dron saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Belgorod bölgesinin Operasyonel Merkezi, yolcu otobüsüne Ukrayna'nın dronla düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Belgorod bölgesindeki Voznesenovka köyünde yolcu otobüsüne dronla saldırı düzenlediği belirtildi.

Bunun "terör saldırısı" olduğu vurgulanan açıklamada, "Saldırıda araç hasar gördü, 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılara gerekli tıbbi destek sağlanıyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Ulaşım, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Dron Saldırısı: 1 Ölü, 11 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nagihan Ayhan Nagihan Ayhan:
    bu olaylar üzücü ama iki tarafta birbirini suçluyo hangisinin haklı olduğu belli değil ya 0 0 Yanıtla
  • Şirin Karaduman Şirin Karaduman:
    yazık valla insanlar ölüyo diriliyo ama devlet bütçesinde savunmaya ayırılan paraların bir kısmı bu gibi şeyler olmasaydı eğitim sağlık yapılabilirdi çünkü savaşın çözümü başka yollar olabilir mi acaba 0 0 Yanıtla
  • Fuat Emre Fuat Emre:
    valla bu haberi okuyunca insanın aklına sorular geliyo ama fotoğraf video görmeden hemen inanmak da doğru değil bence böyle şeylerde iki tarafın da söyleyecekleri vardır ve hangisi doğru hangisi yanlış onu görmek için kanıt lazım haberde neler yazıyo ama hepsi birer tarafın iddiası gibi geliyo bana 0 0 Yanıtla
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