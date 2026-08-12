Ukrayna'nın Eylemleri Gıda Güvenliğini Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Ukrayna'nın Eylemleri Gıda Güvenliğini Tehdit Ediyor

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Zaharova, Ukrayna'nın deniz eylemlerinin küresel gıda güvenliğini baltaladığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Azak Denizi ve Karadeniz'deki eylemlerinin küresel gıda güvenliğini baltaladığını belirterek, "Kiev yönetiminin küresel gıda pazarında kaos yaratmayı amaçlayan eylemleri, Batılı ülkelerin çıkarlarına hizmet ediyor." ifadesini kullandı.

Sözcü Zaharova, Ukrayna'nın Azak Denizi ve Karadeniz'deki eylemlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kiev'in söz konusu denizlerdeki lojistik altyapı ve sivil gemilere yönelik saldırıları yoğunlaştırdığına dikkati çeken Zaharova, bu saldırıların NATO ve Avrupa Birliği (AB) tarafından sağlanan insansız hava araçları (İHA) ve istihbarat bilgileri ile gerçekleştirildiğini vurguladı.

Zaharova, saldırıya uğrayan gemiler arasında "Yaşar" ve "Nadezhda" isimli Türk sahipli sivil gemilerin de bulunduğu ve söz konusu saldırılar esnasında dış ticaret anlaşmaları kapsamında taşınan tahıl ve ayçiçek yağı dahil temel tarım ürünlerinin zarar gördüğü bilgisini paylaştı.

Bu saldırıların, uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayan Zaharova, şunları kaydetti:

"Kiev'in Azak ve Karadeniz'deki eylemleri, küresel gıda güvenliğini baltalıyor. Kiev yönetiminin küresel gıda pazarında kaos yaratmayı amaçlayan eylemleri, Batılı ülkelerin çıkarlarına hizmet ediyor. Bu eylemler, Kiev yönetiminin Batılı yöneticiler tarafından finans, ekonomi ve enerji alanlarında uygulanan gayrimeşru tek taraflı yaptırımlarla örtüşüyor. Tüm bunlar, tahıl ve gübre kıtlığı ve küresel gıda fiyatlarındaki artışı körüklüyor, Küresel Güney ve Doğu ülkeleri için maliyetleri artırıyor."

Zaharova, uluslararası topluma, "Kiev'in bu tür eylemlerini engelleme" çağrısında bulunarak, Rus ordusunun denizlerde seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasına yönelik girişimlerde bulunduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Eylemleri Gıda Güvenliğini Tehdit Ediyor - Son Dakika

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