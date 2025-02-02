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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rus toprağı Kursk bölgesinin Suca kentindeki bir yatılı okula füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Bakanlık, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki eylemlerine dair açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Suca şehrindeki yatılı okula füze saldırısı düzenleyerek savaş suçu işledi. Füzeler Ukrayna'nın Sumi bölgesinden fırlatıldı." ifadelerine yer verildi.

Bunun kışkırtıcı bir eylem olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu provokasyonla Kiev rejiminin Kursk bölgesindeki Russkoye Poreçnoye köyünde yaptığı vahşeti kamuoyundan gizlenmesi amaçlandı. Sivil unsura yönelik saldırı, Kiev'in başında olanların terörist ve insanlık dışı doğasını bir kez daha gösterdi."