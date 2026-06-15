Ukrayna'nın İHA Saldırısı: 3 Ölü

Rusya'nın Tula Bölge Valisi Dmitriy Milyayev, Ukrayna'nın bölgeye yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Milyayev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Tula bölgesine yönelik İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Bölge üzerinde 16 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini aktaran Milyayev, "Bölgedeki yerleşim alanları saldırıya maruz kaldı. Yamnı, Maslovo, Mihalkovo ve İnşinskiy köylerinde birkaç ev hasar gördü. Maalesef 3 kişi hayatını kaybetti. Biri çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılara tıbbi destek sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Belgorod bölgesinin Operasyonel Merkezinden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın bölgeye yönelik düzenlediği dron saldırısı sonucu 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı da gece Ukrayna'ya ait 123 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde hava savunma sistemlerince yok edildiğini bildirdi.