Ukrayna'nın İHA Saldırısında 5 Ölü
Belgorod'da Ukrayna'nın İHA saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, birçok bina hasar gördü.
Rusya'nın Belgorod bölgesindeki Operasyonel Merkez, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Merkezden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.
Saldırıda kentteki birkaç çok katlı binanın hasar gördüğü kaydedilen açıklamada, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Kaynak: AA
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