Ukrayna'nın Kursk Saldırısı Rusya Sınırlarını İçine Taşıdı - Son Dakika
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Ukrayna'nın Kursk Saldırısı Rusya Sınırlarını İçine Taşıdı

Ukrayna'nın Rusya sınırlarına yönelik Kursk saldırısı bir haftayı geride bıraktı. Saldırılarda 12 kişi hayatını kaybederken, Ukrayna güçlerinin Kursk'ta kontrol altında tuttuğu alanlar bulunuyor.

13.08.2024 16:46
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(ANKARA) - Ukrayna'nın, savaşı Rusya sınırlarının içine taşıyan Kursk saldırısı, bir haftayı geride bıraktı. Rusya tarafından yapılan açıklamalara göre saldırılarda 12 yerli hayatını kaybederken, Ukrayna güçlerinin Kursk'taki ilerleyişi durduruldu. Kiev'e göre ise Ukrayna güçleri Kursk'ta bin kilometre karelik bir alanı kontrol altında tutuyor.

Ukrayna, 6 Ağustos'ta Moskova'nın yaklaşık 500 kilometre güney batısında bulunan Kursk'a yönelik bir saldırı başlattı. Başlangıçta rutin bir sınır çatışması gibi görünen Kursk saldırısı, daha sonra Ukrayna'da devam eden savaşı yeni bir aşamaya taşıyan bir gelişme olarak değerlendirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "attıkları adımların Rusya'yı barışa zorlamayı hedeflediğini" söyledi.

Zelenskiy, Ukrayna güçlerinin Rusya sınırlarına yönelik saldırısında bin kilometre karelik bir alanı kontrol altına aldığını iddia ederken, ABD merkezli Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW), Ukrayna'nın 12 Ağustos itibariyle 800 kilometre karelik bir alanda hakimiyet kurduğunu açıkladı.

Putin: "Önceliğimiz düşmanı Rus topraklarından uzaklaştırmak"

Rusya Devlet Başkanı Putin, bölge yetkilileri ile son durum üzerine yaptığı görüşmede "Asıl görevimiz, elbette Rusya Savunma Bakanlığının düşmanı (Ukrayna askerlerini) topraklarımızdan çıkarması ve Rusya Sınır Muhafız Servisi ile birlikte sınırların güvenliğini sağlamaktır" dedi.

Putin'in bölgedeki son gelişmeler üzerine Rus yetkililerle yaptığı çevirimiçi görüşmede konuşan Kursk Valisi Alexey Smirnov, saldırılarda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 10'u çocuk 121 kişi yaralandığını söyledi. Smirnov, görüşme sırasında, Putin'e Ukrayna güçlerinin Rusya içerisinde yaklaşık 11 kilometre ilerlediğini aktarırken Putin'in, Smirnov'un sözünü keserek "rakamları orduya bırak"' dediği kaydedildi.

Rusya'nın Acil Durumlar Bakanlığı, bölgeden yaklaşık 200 sivilin tahliye edildiğini duyurdu. Rus medyasına konuşan askeri yetkililer, Ukrayna'nın Rusya sınırlarındaki ilerleyişinin durdurulduğunu ve durumun kontrol altına alındığını iddia etti.

Savaşı Rusya topraklarına taşıması yönüyle önemli görülen Kursk saldırısı, aynı zamanda doğrudan Ukrayna ordusunca Rusya'ya yönelik olarak başlatılmış Batı destekli ilk askeri operasyon. Saldırılarda, ABD tarafından Ukrayna'ya bağışlanan savaş araçlarının kullanıldığı görülürken, geçmişte ABD silahlarının doğrudan Rusya topraklarında kullanılmasına yönelik kısıtlamalar uygulayan Washington'un, bu pozisyonunun değiştiği görülüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Kursk Saldırısı Rusya Sınırlarını İçine Taşıdı - Son Dakika

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