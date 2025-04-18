Ukrayna'nın Rus Enerji Altyapısına Saldırıları Sürüyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rus enerji altyapılarına saldırılar düzenlemeye devam ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun son 24 saatte Rus toprağı Belgorod, Kursk, Bryansk ve Voronej bölgelerindeki enerji altyapı unsurlarına saldırılar düzenlediği belirtildi.

Saldırı sonucu bölgelerin bazı kesimlerinde elektrik kesintisi yaşandığı ve doğal gaz boru hattının hasar gördüğü kaydedilen açıklamada, " Kiev, Rus enerji altyapısına yönelik tek taraflı saldırılarını sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile ABD arasında 18 Mart itibarıyla 30 gün boyunca enerji unsurlarına saldırıların durdurulmasına yönelik yapılan anlaşma süresinin sona erdiğinin altını çizerek, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu konuda yeni bir talimat vermedi." ifadelerini kullanmıştı.???????