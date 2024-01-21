 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ukrayna'nın vurduğu Donetsk'te can kaybı 25'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'nın vurduğu Donetsk'te can kaybı 25'e yükseldi

Ukrayna'nın Rusya tarafından ilhak edilen Donetsk şehrine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e, yaralıların sayısı ise 20'ye yükseldi. Rusya'nın atadığı Donetsk'in sözde lideri Denis Puşilin saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e, yaralıların sayısının ise 20'ye yükseldiğini belirtti. Saldırının Batı tarafından sağlanan silahlar kullanılarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Ukrayna\'nın vurduğu Donetsk\'te can kaybı 25\'e yükseldi
21.01.2024 - 22:30,
Abone Ol

- Ukrayna'nın vurduğu Donetsk'te can kaybı 25'e yükseldi

DONETSK - Ukrayna'nın Rusya tarafından ilhak edilen Donetsk şehrine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e, yaralıların sayısı ise 20'ye yükseldi.

Ukrayna'nın Rusya tarafından ilhak edilen Donetsk şehrine düzenlediği saldırıda can kaybı arttı. Rusya'nın atadığı Donetsk'in sözde lideri Denis Puşilin yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e, yaralıların sayısının ise 20'ye yükseldiğini belirtti. Şehrin Ukrayna topçusu tarafından bombalandığını söyleyen Puşilin, adli tıp uzmanlarının saldırıda kullanılan silahların parçalarını toplamaya devam ettiğini aktardı.

"Saldırı Batı tarafından sağlanan silahlar kullanılarak gerçekleştirildi"

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, saldırı Ukrayna tarafından düzenlenen "barbarca bir terör eylemi" olarak nitelendirilerek, saldırının "Batı tarafından sağlanan silahlar kullanılarak" gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ukrayna, Rusya, Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın vurduğu Donetsk'te can kaybı 25'e yükseldi - Son Dakika


10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50
Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:26
Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı
09:14
Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:09
Serbest piyasada dolar ve euro yükseldi Serbest piyasada dolar ve euro yükseldi

Son Dakika
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:26 Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:15 Seyyar Satıcı, İstanbul'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı
09:06 Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
09:09 Serbest piyasada dolar ve euro yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 10:22:54. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'nın vurduğu Donetsk'te can kaybı 25'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement