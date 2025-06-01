Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40\'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti

Ukrayna, Rusya'ya karşı büyük bir operasyon başlattı. Operasyonun ana odak noktası, Rusya'nın hava kuvvetleri. Ukrayna medyasına göre, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağı dronlarla imha edildi.
Ukrayna Gizli Servisi, yaptığı açıklamada, "Şu anda Ukrayna Güvenlik Servisi, Rus topraklarının derinliklerinde düşman bombardıman uçaklarını yok etmek için büyük çaplı bir özel operasyon yürütüyor." ifadelerini kullandı.
Ukrayna basınına göre Kiev, Rus topraklarındaki Olenya ve Belaya havaalanlarını hedef aldı. İlk tahminlere göre Rus uçaklarına verilen zarar 2 milyar doları aşıyor. Uçakların onarımının zaman alacağı ve bazı platformların tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor.
"Web" kod adlı saldırının, Ukrayna'nın bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük insansız hava aracı operasyonlarından biri olduğu ifade ediliyor. Drone sürüleri, hedef hava üslerine eş zamanlı olarak yönlendirilerek geniş çaplı tahribata yol açtı.
Saldırıya ilişkin hem Ukrayna hem de Rusya tarafından resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
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