Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti - Son Dakika
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Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti

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Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40\'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
01.06.2025 15:12
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Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40\'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
Haber Videosu

Ukrayna ordusu, Rusya havalimanlarındaki bombardıman uçaklarına saldırdı. Ukrayna basını, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağının dronlarla imha edildiğini duyurdu.

Ukrayna, Rusya'ya karşı büyük bir operasyon başlattı. Operasyonun ana odak noktası, Rusya'nın hava kuvvetleri. Ukrayna medyasına göre, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağı dronlarla imha edildi.

"BÜYÜK ÇAPLI ÖZEL OPERASYON YÜRÜTÜLÜYOR"

Ukrayna Gizli Servisi, yaptığı açıklamada, "Şu anda Ukrayna Güvenlik Servisi, Rus topraklarının derinliklerinde düşman bombardıman uçaklarını yok etmek için büyük çaplı bir özel operasyon yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti

2 MİLYAR DOLARLIK ZARAR

Ukrayna basınına göre Kiev, Rus topraklarındaki Olenya ve Belaya havaalanlarını hedef aldı. İlk tahminlere göre Rus uçaklarına verilen zarar 2 milyar doları aşıyor. Uçakların onarımının zaman alacağı ve bazı platformların tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor.

Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti

EN BÜYÜK İHA SALDIRILARINDAN BİRİ

"Web" kod adlı saldırının, Ukrayna'nın bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük insansız hava aracı operasyonlarından biri olduğu ifade ediliyor. Drone sürüleri, hedef hava üslerine eş zamanlı olarak yönlendirilerek geniş çaplı tahribata yol açtı.

Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti

RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK

Saldırıya ilişkin hem Ukrayna hem de Rusya tarafından resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Ukrayna, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • kuzeyli baba:
    Drone değil Türkiye Baykar yapımı Tb2 Tb3 ler vurdu. Türkiye artık hava sanayiinde öncü ülkelerden bir tanesidir. Türkiye Çin İsrail Abd İtalya İspanya Rusya Canada ve Korea bu alanda lider ülkelerdir insasız hava araçlarında iha siha larda 95 216 Yanıtla
    ökkeş Kalem:
    Adamlar havalandirdigi dronu bilmiyor bizim dalyaprak biliyor ne ucurduklarini 6 1
    Alper Tunga:
    Kim yong Dünyanın en büyüğü benim diyor ama Tayyip daha büyük. Türk halkıda da Tayyip için yaşıyor. :) 3 1
    Mehmet Esim:
    Tamam baba kızma. Literatüre göre dron diye geçiyor. Önemli olan ismi değil, işlevi 0 0
    yobaz deşen:
    yalancıyı 0 0
  • yobaz deşen:
    kuzeyli malı makarna salçalı galiba 145 69 Yanıtla
  • Halis demir:
    yobaz deşen çok saman yiyorsun az mrmleketine bak heykel deyil savaş teknolojisi 81 37 Yanıtla
  • Zafer Bekler:
    kuzeyli nerden bılıyon öyle 87 26 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    eee sen şimdi naneyi yemedin mi 34 30 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti - Son Dakika
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