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Ukrayna Ordusu, Batı Ülkelerinden Mühimmat Yardımı Bekliyor - Son Dakika
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Ukrayna Ordusu, Batı Ülkelerinden Mühimmat Yardımı Bekliyor

Ukrayna ordusundaki topçu birliğinde görevli askerler, savaş alanında ilerleme kaydetmek için Batı ülkelerinden mühimmat yardımı beklediklerini belirtti. Çatışmaların devam ettiği Donetsk bölgesinde gece ve gündüz topçu atışları kesilmiyor. Avdiyivka şehri yönünde en şiddetli çatışmalar yaşanırken, Ukrayna birlikleri topçu sistemlerini sürekli kullanmak zorunda. Askerler, daha fazla mermiye ihtiyaç duyduklarını ve Batı'dan yardım beklediklerini ifade etti.

Ukrayna Ordusu, Batı Ülkelerinden Mühimmat Yardımı Bekliyor
29.12.2023 - 11:26,
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Ukrayna ordusundaki topçu birliğindeki görevli askerler, savaş alanında kısa bir sürede ilerleme kaydetmeleri için Batı ülkelerinden mühimmat yardımı beklediklerini belirtti.

Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde çatışmaların yaşandığı her yönde topçu sistemleri oldukça aktif kullanılıyor.

Savaşın başından beri çatışmaların devam ettiği Donetsk bölgesinde de gece ve gündüz topçu atış sesleri kesilmiyor.

Rus birliklerinin, özelikle ekimden itibaren saldırılarını artırdığı Avdiyivka şehri yönünde ise en şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Ukrayna ordusundan özel izin alarak Avdiyivka yönündeki cephe hattına ulaşan Anadolu Ajansı (AA) ekibi, burada konuşlu topçu bataryalarının faaliyetlerini görüntüledi.

Avdiyivka savunmasında Ukrayna ordusunun önemli atış gücünü oluşturan topçu bataryalarının aralıksız görevde oldukları görüldü.

Rus ordusuna karşı savunmada olduğu diğer noktalardaki gibi Avdiyivka yönünde de yoğun saldırıları püskürtmeye çalışan Ukrayna birlikleri, diğer silahlarla birlikte topçu sistemlerini de sürekli kullanmak zorunda.

"Cephe hattını ayakta tutuyoruz"

Avdiyivka yönünde görev yapan "2S3 Akatsiya" tipi kundağı motorlu topçu sistemin bataryasındaki askerler, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, mühimmat ile ilgili yaşanan bazı sorunları ve Batı ülkelerinden mühimmat beklentilerini anlattı.

Ukrayna ordusunun bir bölgesel savunma tugayında "Daikiri" kod adıyla hizmet veren 44 yaşındaki asker, 2 yıldır cephede olduğunu kaydetti.

Topçu sisteminin mermilerini doldurmadan sorumlu olduğunu aktaran Daikiri, atış sırasında 152 milimetrelik mermileri kullandıkları bilgisini paylaştı.

Ellerindeki topçu eski olmasına rağmen oldukça etkili şekilde kullandıklarını belirten Daikiri, "Topçu sistemimiz, bu yöndeki hedefleri vuracak kadar atış yapabiliyor." dedi.

Sürekli saldırılara rağmen Rus ordusunun ilerlemesini yoğun atışlarla durdurmaya çalıştıklarını anlatan Daikiri, "Piyadelerimizi koruyoruz ve mümkün olduğunca Rusların bize doğru ilerlemelerine izin vermiyoruz." ifadesini kullandı.

Daikiri, amaçlarının cephede ilerleme kaydedilmesi olduğuna dikkati çekerek "Topçu sistemleri bizim için özellikle bu yönde çok önemli bir rol oynuyor." görüşünü dile getirdi.

"Cephede ilerlemek için daha çok mermiye ihtiyacımız var"

Daikiri, üst düzey Ukraynalı yetkililerin son dönemlerde dile getirdiği gibi, özelikle topçu mermilerin tedariki konusunda belli sorunların yaşandığını anlattı.

Rus ordusunun saldırılarını durdurarak daha sonra cephede ilerleme kaydetmeleri için oldukça fazla topçu mermisine ihtiyaç duyduklarını aktaran Daikiri, şunları kaydetti:

"Dürüst olmak gerekirse, onlar (topçu mermisi) gerçekten yeterli değil. Daha fazla mermi olsaydı, daha etkili atışlar ve ona göre önemli sonuçlar olacaktı. Tüm ön cephe boyunca ileriye doğru da harekete geçebilirdik."

"Çatışmalar gece ve gündüz sürüyor"

Aynı tugayda görevli "Lipen" kod adlı asker ise Avdiyivka cephesinin son derece hareketli olduğunu söyledi.

İki ordu arasındaki atışların aralıksız sürdüğüne işaret eden Lipen, "Çatışmalar gece ve gündüz sürüyor, burada sessizlik yok." şeklinde konuştu.

Topçu bataryasında Başçavuş olarak görev yaptığını kaydeden Lipen, her yönde olduğu gibi burada da topçu sistemlerinin aktif şekilde kullanıldığına vurgu yaparak, "Cephede herkes gibi biz de de görevimizi yerine getiriyoruz. Görevimiz, onların (Rus ordusu) kuvvetlerinin ilerlememesini sağlamak ve saldırılarını engellemektir." dedi.

Lipen, silah arkadaşı Daikiri gibi, özelikle topçu mermileri konusunda Batı'dan daha çok yardım beklediklerini ifade etti.

Rus birliklerine karşı etkili şekilde savaşmak için daha fazla mühimmata sahip olmak istediklerini aktaran Lipen, "Daha fazla silah daha fazla sonuç verecek ve zaferimizi hızlandıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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