Ukrayna ordusunun Belgorod'a düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna ordusunun Belgorod'a düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna ordusunun Belgorod\'a düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

Rusya Sağlık Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Belgorod kentine düzenlediği saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırıda biri çocuk 6 kişi ölürken, 17 kişi yaralandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirerek uluslararası kuruluşlara taşıyacaklarını belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.

15.02.2024 15:55
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Rusya Sağlık Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Belgorod kentine düzenlediği saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Aleksey Kuznetsov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Belgorod kentindeki bir markete saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda biri çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşan Kuznetsov, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko'nun talimatıyla Belgorod'a uzman sağlık ekibi gönderildiğini ve yaralılara tıbbi destek sağlandığını aktardı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı açıklamada, "saldırının terör eylemi olduğunu" ve bunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil uluslararası kuruluşlarda gündeme getireceklerini belirtti.

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara RM-70 "Vampir" çok namlulu roketatar ile saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi.

Saldırının engellendiği kaydedilen açıklamada, Belgorod bölgesi üzerinde 14 roketin Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

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