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Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen saldırıda ölü sayısı 20'ye çıktı - Son Dakika
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Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen saldırıda ölü sayısı 20'ye çıktı

Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen saldırıda ölü sayısı 20\'ye çıktı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Luhansk bölgesindeki Lısıçansk kentinde bir fırına yapılan saldırıda ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı. Açıklamada, saldırıda 10 kişinin yaralandığı ve enkaz altında kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise saldırıyı 'terör saldırısı' olarak nitelendirdi.

04.02.2024 00:45
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Luhansk bölgesindeki Lısıçansk kentinde bir fırına, Ukrayna ordusunca düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 20'ye çıktığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu saldırıda hayatını kaybeden sayısının 20'ye yükseldiği, yaralı sayısının 10 kişi olduğu kaydedildi. Enkaz altındaki insanları kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, dün Lısıçansk kentindeki bir fırına Ukrayna ordusunca saldırı düzenlendiğini ve 15 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da saldırı sırasında fırında onlarca sivilin bulunduğunu belirterek söz konusu eylemin "terör saldırısı" olduğunu açıklamıştı.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen saldırıda ölü sayısı 20'ye çıktı - Son Dakika
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