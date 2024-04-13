Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti

İran, İsrail'e "Gerçek Vaat" operasyonu! 300'e yakın füze ve İHA ile saldırdılar

İran, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlediği saldırıya karşılık olarak İsrail'e İHA saldırısı başlattı. İsrail'in hava savunma sistemi saldırıya hazır durumda olduğunu açıkladı. İran'ın saldırıları sonucunda bir kız çocuğu yaralandı ve bir askeri tesiste küçük çaplı hasar meydana geldi. İsrail hava sahası kapatıldı. İran, saldırıya karşılık veren ülkelere karşı kararlı bir cevap vereceğini belirtti.