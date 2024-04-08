Ukrayna Ordusu, Zaporijya Nükleer Santrali'nde İHA Düşürdü

Güncel

Zaporijya Nükleer Santrali, Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) santralin üzerinde uçarken düşürüldüğünü bildirdi.

Zaporijya Nükleer Santrali'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun santrale yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Santralin üzerinde uçan bir İHA'nın düşürüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "Ukrayna ordusu, terör saldırılarını durdurmaya yönelik tüm çağrılara rağmen santral ve altyapısına yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bu da nükleer santralin güvenli çalışmasını etkileyebilir." denildi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) tarafından dün yapılan açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali'ne İHA ile yapılan yoğun saldırılar neticesinde 3 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu saldırıları "tehlikeli bir kışkırtma" şeklinde tanımlayarak, "Bu, uzun vadede çok kötü sonuçları olan çok tehlikeli bir taktiktir. Kiev rejimi ne yazık ki terör faaliyetlerine devam ediyor." ifadesini kullanmıştı.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde İHA ve topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.