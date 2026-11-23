Ukrayna ordusu ve güvenlik güçlerinin Rusya'daki iki farklı petrol rafinerisi ile bir petrol pompalama istasyonuna saldırılar düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'daki petrol tesislerine yapılan saldırılar hakkında bilgi verildi.

Rusya'nın Perm bölgesinde Rus petrol şirketi Lukoil'e ait bir petrol rafinerisine saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada, hedefin Ukrayna sınırından 1500 kilometreden fazla mesafede yer aldığı belirtildi.

Hedef alınan tesisin yıllık yaklaşık 13 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip olduğu kaydedilen açıklamada, "Tesis 60'tan fazla ürün çeşidi üretiyor ve Rus ordusuna tedarik sağlıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'ndeki Almetyevsk şehri yakınlarında yer alan petrol pompalama istasyonunun da hedef alındığı bildirildi.

Tesisteki 4 petrol depolama tankının isabet aldığı vurgulanan açıklamada, saldırının ordu ve Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından ortak şekilde düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu tesise yönelik 19 Kasım'da da saldırının yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

SBU tarafından yapılan açıklamada da Rusya'nın Rostov bölgesindeki Novoşahtinsk Petrol Rafinerisi'ne saldırı düzenlendiği kaydedildi.