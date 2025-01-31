Ukrayna, Rus Rafinerisine Saldırdı - Son Dakika
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Ukrayna, Rus Rafinerisine Saldırdı

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Volgograd bölgesindeki Lukoil rafinerisine insansız hava aracıyla saldırdı.

31.01.2025 14:19
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Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Volgograd bölgesinde petrol rafinerisine saldırı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, İnsansız Hava Araçları Sistemleri Kuvvetlerinin gece Rusya'nın Volgograd bölgesinde, Rus petrol üretim şirketi "Lukoil"a ait petrol rafinerisine saldırdığı belirtildi.

Rusya'daki en büyük 10 petrol rafinerisinden biri olduğu belirtilen açıklamada, rafinerinin Rus ordusuna yakıt tedarikinde kullanıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "Saldırı sonucunda rafinerinin bulunduğu bölgede patlamalar kaydedildi. Saldırının sonuçları netliğe kavuşturulmaktadır. Rusya silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'ya karşı saldırılarını sürdürme kabiliyetini doğrudan etkileyen stratejik altyapıya yönelik çalışmalar devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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