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Ukrayna, Rusya'ya ait 18 İHA'yı imha etti - Son Dakika
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Ukrayna, Rusya'ya ait 18 İHA'yı imha etti

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'ya ait 18 adet Şahed tipi İHA'yı imha ettiğini açıkladı. Ayrıca Rus ordusu, Harkiv bölgesine S-300 tipi 2 füzeyle saldırı düzenledi.

Ukrayna, Rusya\'ya ait 18 İHA\'yı imha etti
20.12.2023 - 13:01,
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Ukrayna, Rusya'ya ait 18 "Şahed" tipi insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Kiev, Herson, Dnipropetrovsk, Odessa, Hmelnitski, Vinnitsa, Kirovograd ve Çernigiv bölgelerine İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Rus kuvvetlerince Ukrayna topraklarına fırlatılan 19 "Şahed" tipi İHA'dan 18'inin savunma güçlerince düşürüldüğü kaydedildi.

Ayrıca Rus ordusunun, Harkiv bölgesine S-300 tipi 2 füzeyle saldırı gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ukrayna, Rusya'ya ait 18 İHA'yı imha etti - Son Dakika
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