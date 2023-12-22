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Ukrayna, Rusya'ya ait 24 İHA'yı imha etti - Son Dakika
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Ukrayna, Rusya'ya ait 24 İHA'yı imha etti

Ukrayna ordusu, Rusya'ya ait 24 adet Şahed tipi insansız hava aracını imha etti. Rus ordusu gece saatlerinde Ukrayna topraklarına İHA'lar ile saldırı düzenlemişti. Ukrayna savunma kuvvetleri, saldırıda toplam 28 Şahed İHA'dan 24'ünü havada imha etti. Saldırı sonucunda Kiev'in Solomyansk semtinde bir binada yıkım meydana geldi ve yangın çıktı. İki kişi yaralandı.

Ukrayna, Rusya\'ya ait 24 İHA\'yı imha etti
22.12.2023 - 10:31,
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Ukrayna ordusunun, Rusya'ya ait 24 "Şahed" tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği bildirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna topraklarına İHA'lar ile saldırılar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, toplam 28 "Şahed" tipi İHA'dan 24'ünün Ukrayna savunma kuvvetlerince havada imha edildiği bildirildi.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko ise Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, gece saatlerinde Kiev'e yönelik İHA saldırısının düzenlendiğini kaydetti.

Saldırının "Şahed" tipi İHA'lar ile gerçekleştiğini aktaran Popko, Kiev'in Solomyansk semtinde çok katlı bir binada yıkımın meydana geldiğini ve yangının çıktığını kaydetti.

Popko, söz konusu semtteki saldırı sonucu iki kişinin yaralandığını aktardı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ukrayna, Rusya'ya ait 24 İHA'yı imha etti - Son Dakika
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