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Ukrayna, Rusya'ya ait İHA, füze ve uçakları imha etti - Son Dakika
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Ukrayna, Rusya'ya ait İHA, füze ve uçakları imha etti

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'ya ait 28 Şahid tipi İHA, 2 füze ve 2 uçağı imha ettiklerini açıkladı. Rus ordusunun gece gerçekleştirdiği saldırıda Ukrayna savunma kuvvetleri tarafından havada imha edilen İHA sayısı 28 olarak kaydedildi. Ayrıca, bir X-59 tipi güdümlü füze ve bir X-31P uçaksavar füzesi etkisiz hale getirildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından Donetsk bölgesinde bir Su-34 tipi uçak ve Karadeniz'de bir Su-30SM tipi uçak vuruldu.

Ukrayna, Rusya\'ya ait İHA, füze ve uçakları imha etti
25.12.2023 - 11:55,
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Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'ya ait 28 "Şahid" tipi insansız hava aracı (İHA), 2 füze ve 2 uçağı imha ettiklerini bildirdi.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece 31 "Şahid" tipi İHA ve 2 füze ile Ukrayna topraklarına saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna savunma kuvvetlerince Odessa, Herson, Mikolayiv, Donetsk, Kirovograd ve Hmelnitski bölgelerinde Rusya'ya ait 28 "Şahid" tipi İHA'nın havada imha edildiği kaydedildi.

Rusya'nın gece saldırılarda bir X-59 tipi güdümlü füze ve bir de X-31P uçaksavar füzesi kullandığına işaret edilen açıklamada, her iki füzenin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetlerince Donetsk bölgesinde Rusya'ya ait bir Su-34 tipi uçak ve Karadeniz'de de bir Su-30SM tipi uçağın vurulduğu aktarıldı.

Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın gece saldırılarda kullandığı İHA'lardan 17'sinin Odessa bölgesinde yok edildiğini belirtti.

Kaynak: AA
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