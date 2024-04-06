KİEV, 6 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna Cuma sabahı Rusya'ya ait üç askeri havaalanına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdı.
Ukrayinska Pravda medya kuruluşunun Ukrayna istihbaratındaki kaynağına dayandırdığı habere göre, Rusya'nın güneybatısındaki Saratov bölgesinde bulunan Engels-2 havaalanına düzenlenen İHA saldırısında en az üç adet Tu-95MC tipi stratejik bombardıman uçağı ağır hasar aldı.
Habere göre, Rusya'nın güneybatısındaki Krasnodar bölgesinde bulunan Yeysk havaalanına yapılan saldırıda ise iki adet Su-25 tipi savaş uçağı uçağı imha edildi.
Ukrayna'nın insansız hava araçları ayrıca Rusya'nın batısındaki Kursk kentinde bulunan bir askeri havaalanını vurdu.
Çok sayıda Ukraynalı medya kuruluşu, Cuma günü erken saatlerde ülkenin Güvenlik Servisi'ndeki kaynaklarına dayandırdıkları haberlerde Ukrayna'nın, Rusya'nın güneybatısındaki Morozovsk havaalanına insansız hava araçlarıyla saldırdığını ve 6 savaş uçağını imha ettiğini bildirmişti.
Son Dakika › Güncel › Ukrayna, Rusya'ya ait üç askeri havaalanına İHA saldırısı düzenledi - Son Dakika
Dumlupınar Kaymakamı Büşra Güllü Özpınar, Dumlupınar Anadolu Lisesi Pansiyonunda Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Kaymakam Özpınar, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve hoşgörü ayı olduğuna dikkat çekti. Özpınar, Ramazan Ayı'nın hayırlara vesile olmasını diledi ve ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlarla sohbet etti.
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği olağan meclis toplantısı, Kaymakam Büşra Güllü Özpınar başkanlığında yapıldı. Toplantıda, 2023 yılı kesin hesap cetvellerinin karara bağlanması görüşüldü. İl Genel Meclis üyeleri, ilgili daire amirleri ve köy muhtarları da toplantıya katıldı.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa'nın fethinin 698. yıl dönümünü en içten dilekleriyle kutladığını belirtti. Bursa, tarih ve kültür şehri olarak ön plana çıkan bir şehir olup, Osmanlı'nın ticaret başkenti haline gelmiştir. Aynı zamanda kültür ve medeniyet aktarımının da önemli bir durağı olan Bursa, dünya tarihine isimleri nakşedilmiş 6 padişahı bağrına basan bir şehirdir.
Ruanda'da 6 Nisan 1994'te başlayan ve 100 gün içinde yaklaşık 800 bin kişinin katledildiği soykırımın üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen soykırım mağdurları yaşadıkları travmayı atlatamıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?