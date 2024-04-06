Ukrayna, Rusya'ya ait üç askeri havaalanına İHA saldırısı düzenledi

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KİEV, 6 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna Cuma sabahı Rusya'ya ait üç askeri havaalanına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdı.

Ukrayinska Pravda medya kuruluşunun Ukrayna istihbaratındaki kaynağına dayandırdığı habere göre, Rusya'nın güneybatısındaki Saratov bölgesinde bulunan Engels-2 havaalanına düzenlenen İHA saldırısında en az üç adet Tu-95MC tipi stratejik bombardıman uçağı ağır hasar aldı.

Habere göre, Rusya'nın güneybatısındaki Krasnodar bölgesinde bulunan Yeysk havaalanına yapılan saldırıda ise iki adet Su-25 tipi savaş uçağı uçağı imha edildi.

Ukrayna'nın insansız hava araçları ayrıca Rusya'nın batısındaki Kursk kentinde bulunan bir askeri havaalanını vurdu.

Çok sayıda Ukraynalı medya kuruluşu, Cuma günü erken saatlerde ülkenin Güvenlik Servisi'ndeki kaynaklarına dayandırdıkları haberlerde Ukrayna'nın, Rusya'nın güneybatısındaki Morozovsk havaalanına insansız hava araçlarıyla saldırdığını ve 6 savaş uçağını imha ettiğini bildirmişti.