Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukrayna Rusya'ya Hava Saldırıları Düzenledi

14.03.2026 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Maykop ve Kavkaz Limanı'ndaki askeri hedeflerine saldırılar gerçekleştirdi.

Ukrayna ordusunun, Rusya'ya bağlı Adige Cumhuriyeti'nin başkenti Maykop'taki askeri havaalanı, Kavkaz Limanı ve Rus ordusuna ait 2 gemiye yönelik saldırılar düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Kavkaz Limanı'na saldırı düzenlendiği belirtildi.

Rusya'nın söz konusu limanı Ukrayna'ya karşı savaşta kullandığı savunulan açıklamada, saldırı sonucu liman altyapısında yangın çıktığı ifade edildi.

Rus ordusuna ait 2 gemiye de saldırılar düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Operasyon sonucu düşmanın tren feribotu 'Slavyanin' hizmet dışı bırakıldı. Düşmanın Ukrayna'ya karşı suç savaşını yürütmek için kullandığı 'Avangard' gemisi hasar gördü." ifadesine yer verildi.

Maykop'taki askeri havaalanına saldırı düzenlendi

Ukrayna ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Rusya'ya bağlı Adige Cumhuriyeti'nin başkenti Maykop'ta yer alan askeri havaalanına saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Ön bilgilere göre havaalanının altyapısı isabet aldı." ifadesi kullanıldı.

Bryansk kentinde saldırı düzenlenen fabrikada üretim yaklaşık 6 aylığına durdu

Açıklamada ayrıca, geçen hafta Rusya'nın Bryansk kentinde "füzeler için kritik bileşenleri üreten fabrikaya" füzeyle saldırı yapıldığı anımsatılarak, saldırı sonucu fabrikadaki hasarla ilgili bazı ayrıntılar belirlendiği ifade edildi.

Farklı tipten balistik, seyir ve hava savunma füzeleri için entegre devrelerin üretildiği ana binanın isabet aldığı belirtilen açıklamada, "Saldırı sonucu yaklaşık 1000 metrekarelik bir alanda yangın çıktı ve söz konusu binanın çatısı tamamen çöktü." denildi.

Saldırıda mikro devrelerin üretimi için bileşenlerin bulunduğu bir deponun da isabet aldığı kaydedilen açıklamada, "Sanayideki üretim yaklaşık 6 ay süreyle durduruldu." ifadesi kullanıldı.

Bryansk'a yapılan füzeli saldırı

Ukrayna ordusunun 10 Mart'ta Rusya'nın Bryansk şehrine düzenlediği füze saldırısı sonucu 7 kişi hayatını kaybetmiş, 40'tan fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırıda "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) seyir füzelerinin kullanıldığı belirtilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Bryansk bölgesinde füzeler için kritik bileşenler üreten fabrikaya saldırı düzenlediklerini belirterek, "Bu fabrika, her türlü Rus füzesi için kontrol sistemleri üretiyordu." demişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere ile Fransa'ya, ürettikleri seyir füzeleriyle Bryansk kentinin Ukrayna tarafından vurulmasından dolayı protesto notası vermişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ukrayna, Savunma, Güncel, Rusya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 20:57:32. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.