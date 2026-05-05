Ukrayna Saldırıları Petrol Fiyatlarını Artırabilir

05.05.2026 19:50
Kremlin, Ukrayna'nın petrol altyapısına saldırısının fiyatları yükseltebileceğini duyurdu.

MOSKOVA, 4 Mayıs (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkedeki petrol altyapısına yönelik Ukrayna saldırılarının, petrol fiyatlarının daha da yükselmesine neden olabileceğini söyledi.

Pazar günkü basın toplantısında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Peskov, Rusya'nın küresel pazara arz ettiği petrolün azalması durumunda fiyatlarda daha da keskin bir artış görüleceğini vurguladı. Zelenskiy, Rusya'nın petrol altyapısını hedef almamaları yönünde Batı ülkelerinden yapılan çağrıları dikkate almadıklarını söylemişti.

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim nedeniyle küresel petrol piyasasında ciddi bir arz sıkıntısı yaşanmakta olduğuna dikkat çeken Peskov, "Piyasadaki Rus petrolünün hacmi daha da azalırsa, an itibarıyla 120 ABD dolarının üzerinde olan fiyatlar daha da yükselecektir" dedi.

Rus şirketlerinin, ihraç edilen petrol hacmi azalsa dahi daha fazla gelir elde edeceğini ifade eden sözcü, bu durumda devletin elde ettiği gelirlerin de artacağını söyledi.

Peskov, "Ancak en önemlisi kendimizi Kiev'in bu saldırılarının yol açabileceği daha büyük risklere karşı korumayı sürdürmemizdir" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada, ülkenin hava savunma sistemlerinin son 24 saat içinde çatışma hattında Ukrayna'ya ait 740 insansız hava aracını düşürdüğü belirtildi.

Kaynak: Xinhua

