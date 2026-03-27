Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukrayna ve ABD Ortaklık Vurgusu

27.03.2026 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, ABD'li mevkidaşı Rubio ile savaş ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelerek Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştüğünü bildirdi.

Sybiha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesine yönelik çalışmaları değerlendirdiklerini aktaran Sybiha, ABD'nin bu sürece katkı sağlamasının önemli olduğunu kaydetti.

Sybiha, savaşın sonlanabilmesi için Rusya'ya baskının artırılması gerektiğini savunarak, "Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında da konuştuk. Ukrayna'nın görüşüne göre, Moskova ve Tahran rejimleri savaşı sürdürmek için birlikte çalışıyor." ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları ve karşılıklı saldırılarla devam eden bölgesel gerilime dikkati çeken Sybiha, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı mücadele konusu, uluslararası gündemin öncelikleri arasında yer almaya devam etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 16:54:33. #.0.4#
SON DAKİKA: Ukrayna ve ABD Ortaklık Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.