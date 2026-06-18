Ukrayna'ya 1 Milyar Dolarlık Yeni Yardım Paketi - Son Dakika
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Ukrayna'ya 1 Milyar Dolarlık Yeni Yardım Paketi

18.06.2026 21:04
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Ukrayna, Brüksel'de açıklanan yeni 1 milyar dolarlık yardım paketi ile savunma gücünü artırmayı hedefliyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov, Brüksel'de gerçekleşen Ukrayna Temas Grubu Toplantısı'nda, müttefiklerin ülkesi için 1 milyar dolarlık yeni yardım paketini açıkladığını duyurdu.

Fedorov, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda yapılan Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nın ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve İngiltere Savunma Bakanı Dan Jarvis ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Bugün yapılan toplantının ülkesi ve Avrupa'nın güvenliği için bir "fırsatlar penceresi" olduğunu ifade eden Fedorov, müttefik ülkelerin, Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) için yeni yardım paketi açıkladığını aktardı.

Fedorov, "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) için en büyük yardım paketlerinden biri bugün açıklandı: 1 milyar dolar." bilgisini paylaştı.

Toplantıda, ayrıca uzun menzilli topçu sistemleri ile füzelerin tedariki konusunda da Ukrayna için yeni yardımların açıklandığını aktaran Fedorov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin girişimi ile Avrupa ülkelerinden balistik füzelere karşı savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların başlatıldığını ifade etti.

Fedorov, bunu en kısa süre içerisinde başarabileceklerini savunarak, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından belli bir fonun Ukrayna'nın insansız hava araçlarının (İHA) üretilmesi için ayrılması konusunu da bugün görüşmede ele aldıklarını kaydetti.

Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında cephe hattındaki son gelişmeleri de değerlendiren Fedorov, Rus ordusunun son dönemlerde ülkesinde ele geçirdiği topraklardan daha fazla alanda yeniden kontrolü sağladığını söyledi.

Fedorov, Ukrayna'nın savunma imkanlarını güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, "Ödevlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Biz her gün ilerliyoruz." yorumunda bulundu.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki petrol rafinerisine bugün gerçekleştirdikleri saldırıya da değinen Fedorov, "Bugün Moskova'da yaşananlar iyi bir sinyal. Bu, doğru bir yönde ilerlediğimizi gösteriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güvenlik, Savunma, Ekonomi, Brüksel, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'ya 1 Milyar Dolarlık Yeni Yardım Paketi - Son Dakika

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