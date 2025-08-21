Ukrayna'ya Büyük Hava Saldırısı - Son Dakika
Ukrayna'ya Büyük Hava Saldırısı

21.08.2025 11:13
Rusya, Ukrayna'ya bu yılın en büyük hava saldırısını düzenledi; 1 ölü, 15 yaralı var.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın dün gece "bu yılın en büyük hava saldırılarından birini" gerçekleştirdiğini bildirerek, saldırılarda bir kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya'nın bu yıl Ukrayna'ya en büyük hava saldırılarından birini düzenlediği, çoğunlukla ülkenin batı bölgelerinin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 574 insansız hava aracı (İHA) ve 40 füze kullanıldığı vurgulandı.

Saldırılarda en az bir kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı aktarılarak, hava savunma unsurlarının 546 İHA ve 31 füze düşürdüğü bildirildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın son saldırısında Ukrayna'nın batısında "büyük bir Amerikan elektronik üreticisini" vurduğunu kaydetti.

"Rusya barışla ilgilenmiyor" mesajı

Ukrayna Başbakanı Yulia Sviridenko, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya barışla ilgilenmediğini göstermeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Ülkesinin "barışa doğru çalışmaya hazır" olduğunu yineleyen Sviridenko, "Ancak barış, baskı gerektirir. Avrupa ve Amerika'daki müttefiklerden sağlam güvenlik garantileri gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Saldırının, ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde Moskova ile Kiev arasında barış görüşmelerinin başlatılması çabalarının sürdüğü dönemde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Kaynak: AA

11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
11:27
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
