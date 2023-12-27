Ukraynalı F-16 Pilotlarının Temel Eğitimi Tamamlandı

KİEV, 27 Aralık (Xinhua) -- Ukraynalı F-16 pilotlarının ilk grubu, Uluslararası Hava Kuvvetleri Koalisyonu çalışmaları kapsamındaki temel eğitimlerini tamamladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamaya göre, Ağustos ayında başlayan eğitim kursu İngiltere'de düzenlendi.

6 Ukraynalı pilot, kurs sonrasında F-16 savaş uçaklarını uçurmayı uygulamalı olarak öğrenmek üzere Danimarka'ya gitti.

Öte yandan 10 Ukraynalı pilot, uygulamalı temel uçuş eğitimlerine devam edip hava hekimliği becerilerini geliştirmek üzere İngiltere'de kaldı.

Ukrayna, pilotlarının F-16 savaş uçaklarını uçurma eğitimlerine yönelik bir koalisyon oluşturmak için Temmuz ayında 11 ülkeyle bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte geçen hafta yaptığı açıklamada, hükümetinin Ukrayna'ya ilk aşamada teslim edilecek 18 adet F-16 uçağını hazırlamaya karar verdiğini söylemişti.

Rutte, Ukrayna'ya F-16 teslimatının yapılabilmesi için personel ve altyapıya ilişkin şartlar da dahil olmak üzere belirli kriterlerin sağlanması gerektiğini kaydetmişti.