Ukraynalı Grup Artik & Asti Manavgat'ta Konser Verdi

Ukraynalı müzik grubu Artik & Asti, Antalya'nın Manavgat ilçesinde konser verdi.

Kızılağaç Turizm Merkezi'ndeki bir otelin futbol sahasında düzenlenen konserde grup, yaklaşık bir saat boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi.

Tesiste konaklayan misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, özellikle Rus turistler grubun şarkılarına eşlik ederek müzik eşliğinde eğlendi.

Grubun solisti Seville Velieva, konser öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ve Antalya'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin sıcak ve misafirperver atmosferini çok sevdiğini belirten Velieva, "Bugün yeniden Türkiye'de sahne almak bizim için büyük bir keyif. Dinleyicilerimizle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Sosyal medyada da konserimize yoğun ilgi olduğunu gördük. Büyük bir mutlulukla sahneye çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Köklerinin Kırım Tatarlarına dayandığını dile getiren Velieva, bu nedenle Türkçeye yabancı olmadığını da sözlerine ekledi.