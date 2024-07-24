Ukraynalı sporcular, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybedenler için anıldı - Son Dakika
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Ukraynalı sporcular, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybedenler için anıldı

İngiltere Parlamentosu önünde düzenlenen etkinlikte, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşamını yitiren 487 Ukraynalı sporcu anıldı. Ukrayna'da hala binlerce sporcunun silah altında olduğu belirtilirken, Paris'teki Olimpiyat Oyunları öncesi anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Ukrayna bayrağı renklerini taşıyan 3 boyutlu 487 sayısı ve ölen sporcuların branşlarını simgeleyen spor ekipmanları yer aldı. İngiliz Dışişleri Bakanı David Lammy, Ukraynalı atletleri hatırlamanın önemine vurgu yaparken, Ukrayna kökenli Amerikalı artistik patinajcı Sasha Cohen ise Ukraynalı sporculara hayranlık duyduğunu ve hayatını kaybedenleri düşündüğünü ifade etti.

24.07.2024 16:55
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Rusya- Ukrayna Savaşı'nda yaşamını yitiren 487 Ukraynalı sporcu, İngiltere Parlamentosu önünde düzenlenen etkinlikle anıldı.

İngiliz Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'da hala 4 binin üzerinde sporcunun silah altında bulunduğu aktarılarak, bunların 487'sinin savaşta hayatını kaybettiği, bu sporcuları anmak için Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılım öncesi bir anma gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, bu kapsamda Parlamento Meydanı'na, Ukrayna bayrağı renklerini taşıyan 3 boyutlu 487 sayısı yerleştirildiği, sayının etrafında ise ölen sporcuların branşlarını simgeleyen kürek, kask, boks eldiveni gibi spor ekipmanları yerleştirildiği belirtildi.

Ukrayna'nın bu yıl Paris'teki olimpiyatlarda 140 sporcuyla temsil edileceğine ve bunun tarihteki en düşük Ukraynalı sporcu katılımı olduğuna işaret edilen açıklamada, Sasha Cohen, Oksana Masters, Jens Steinigen, Wolfgang Pichler ve Oksana Rakhra gibi isimlerin de etkinlikte yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Dışişleri Bakanı David Lammy, "Tüm dünya, bu yaz dünyanın en yetenekli sporcularını kutlamak için bir araya gelirken artık aramızda bulunmayan ya da olimpiyatlara katılamayacak durumda olan Ukraynalı atletleri de hatırlamalıyız." ifadelerini kullandı.

İngiliz hükümetinin Ukrayna'ya desteğinin bir parçası olarak hayatını kaybedenlerin hikayelerinin hatırlandığını belirten Lammy, "Avrupa'nın savunması Ukrayna'dan başlar, sonuçları ise ortak irademize bağlıdır. Şimdi, sadece savaşı kazanması için değil Ukraynalıların hakkı olan aydınlık bir geleceği hazırlamak için Ukrayna'ya desteği iki katına çıkarmanın zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna kökenli Amerikalı artistik patinajcı Sasha Cohen de şunları kaydetti:

"Olimpiyatlara katılan Ukraynalı sporculara hayranlık duyuyor ve savaşta hayatını kaybedenleri düşünüyorum. Onların cesareti, güçleri ve kararlılıkları annemin memleketinin ruhunu temsil ediyor."

Yaşamını yitiren Ukraynalı sporcular arasında iki kere Avrupa şampiyonluğu elde eden, Brezilya'da düzenlenen 2016 olimpiyatlarında dördüncülük kazanan halterci Oleksandr Pielieshenko ve gelecek vadeden ritmik jimnastikçi 11 yaşındaki Kateryna Diachenko gibi isimler bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukraynalı sporcular, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybedenler için anıldı - Son Dakika

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