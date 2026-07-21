Ula\'da Minibüs Şarampole Devrildi, 6 Yaralı

MUĞLA'nın Ula ilçesinde minibüsün şarampole devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Ula'nın Esentepe mevkisinde meydana geldi. Engin Çetinkaya'nın (40) kontrolünü yitirdiği 48D 4121 plakalı minibüs, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılan 6 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.