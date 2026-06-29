Muğla'da İlkokul Öğrencilerinden Ula Göleti Çevresinde Temizlik Etkinliği - Son Dakika
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Muğla'da İlkokul Öğrencilerinden Ula Göleti Çevresinde Temizlik Etkinliği

29.06.2026 15:04  Güncelleme: 16:12
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula Göleti çevresinde Dumlupınar İlkokulu öğrencileriyle çevre temizliği etkinliği düzenledi. Minik öğrenciler, 'Çevre Gönüllüsü' yelekleriyle atık topladı ve çevre bilinci kazandı.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula Göleti çevresinde Dumlupınar İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla çevre temizliği etkinliği düzenledi. "Çevre Gönüllüsü" yeleklerini giyen minik öğrenciler, doğaya sahip çıkmanın önemini uygulamalı olarak öğrenirken, gölet çevresindeki atıkları topladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Ula Göleti çevresinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler hem çevre temizliğine katkı sundu hem de sürdürülebilir bir gelecek için çevre bilincinin önemini deneyimleyerek öğrendi.

Etkinlik kapsamında Ula Dumlupınar İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve belediye ekipleriyle birlikte Ula Göleti çevresinde temizlik çalışması yaptı. Çevre Gönüllüsü yelekleriyle doğaya duyarlılık mesajı veren öğrenciler, topladıkları atıklarla çevrenin korunmasına küçük yaşta katkı sağladı.

Çocuklarda çevre farkındalığını artırmak amacıyla yürüttüğü eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 29 okulda 3 bine yakın öğrenciye çevre eğitimi ve farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Çocukların küçük yaşta kazandıkları çevre bilincinin geleceğin daha yaşanabilir kentlerini oluşturacağına dikkati çeken Büyükşehir Belediyesii daha temiz ve sürdürülebilir bir Muğla için eğitim ve farkındalık çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çevre bilincinin çocuk yaşlarda kazanılmasının önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"TOPLANAN HER ATIK GELECEĞİMİZ İÇİN ATILMIŞ ÖNEMLİ BİR ADIMDIR"

"Çevreyi koruma bilinci, çocuklarımızın geleceğe bırakacağımız en değerli miraslardan biridir. Ula Göleti'nde gerçekleştirilen bu etkinlikte çocuklarımızın doğaya sahip çıkma konusunda gösterdiği duyarlılık bizleri son derece mutlu etti. Burada toplanan her atık, geleceğimiz için atılmış önemli bir adımdır. Çocuklarımızın çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi için eğitim ve farkındalık çalışmalarımıza devam edeceğiz. Daha temiz, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir Muğla'yı ancak çevre bilinci yüksek nesillerle birlikte inşa edebiliriz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla'da İlkokul Öğrencilerinden Ula Göleti Çevresinde Temizlik Etkinliği - Son Dakika

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