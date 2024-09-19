ULAK, Dubai'de Akıllı Ulaşım Kongresi'nde

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Türkiye'nin yerli ve milli baz istasyonu üreticisi ULAK Haberleşme, Dubai'de düzenlenen Dünya Akıllı Ulaşım Sistemleri Kongresi'nde (ITS World Congress 2024) dijitalleşme, güvenli haberleşme altyapıları ve 5G tabanlı çözümlere ilişkin görüşmelerle ürün ve teknolojik yetkinliklerini tanıttı.

AA muhabirinin, ULAK Haberleşme AŞ'den aldığı bilgiye göre, şirket yetkilileri, akıllı ulaşım sistemleri ve telekomünikasyon teknolojileri alanında dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olarak gösterilen Dünya Akıllı Ulaşım Sistemleri Kongresi'ne ziyaretçi olarak katıldı.

Dubai'deki etkinlikte, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın yanı sıra ULAK Haberleşmeden Teknoloji ve Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Dar ile Dikey Uygulamalar Müdürü Himmet Ateş hazır bulundu.

Heyet, uluslararası arenada işbirliği ağını genişletmek amacıyla dijitalleşme, güvenli haberleşme altyapıları ve 5G tabanlı çözümlerine ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi.

Özellikle 5G ve ötesi teknolojilerdeki gelişmeleri yakından takip eden ULAK Haberleşme yetkilileri, geleceğin ulaşım ve haberleşme altyapılarının nasıl şekillendirileceğine dair önemli çıktıların oluştuğu kongrede, dünya çapında faaliyet gösteren birçok şirket yöneticisiyle bir araya geldi. Kongrede, akıllı ulaşım teknolojilerindeki en son yenilikler hakkında bilgi alışverişinde bulunulurken geleceğe yönelik stratejik işbirliği fırsatlarını değerlendirildi.

ULAK'ın yetkinlikleri ve ürünleri anlatıldı

Akıllı şehirler, ulaşım çözümleri, dijital dönüşüm ve bağlantılı mobilite sistemleri konularında sektördeki en yeni teknolojilerin sergilendiği kongrede, ULAK Haberleşme yetkililerince global ölçekteki lider firmalarla birebir görüşmeler yapıldı ve şirketin inovatif çözümleri ile teknolojik yetkinlikleri paylaşıldı.

Görüşmeler sonucu, uluslararası arenada işbirliği ağını genişletecek, yenilikçi projeler ve ortaklıklar geliştirilmesini sağlayacak yeni adımların önü açıldı.

Ziyaret edilen firmalarla yapılan görüşmelerde dijitalleşme, güvenli haberleşme altyapıları ve 5G tabanlı çözümler öne çıkan konular arasında yer aldı.

Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme altyapı çözümlerini uluslararası arenada tanıtan ULAK Haberleşmenin çalışmaları, dijital dönüşümün hız kazandığı süreçte teknolojik bağımsızlık ve sürdürülebilir gelişme açısından stratejik önem taşıyor.