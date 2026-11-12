Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Yeşil Vatan için çam fidanı dikti

Ulaş ilçesinde öğrenciler çam fidanlarını toprakla buluşturdu.

Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, "Yeşil Vatan" etkinlikleri kapsamında Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünün ağaçlandırma sahasında fidan dikti.

Okulun müdürü Mustafa Gün, "Yeşil Vatan"a gönül vermiş öğrencilerle çam fidanı diktiklerini söyledi.

Etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür eden Gün, "Hem geleceğimize nefes olmak, hem de geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bilinçlendirmek adına çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik." dedi.

Gün, desteklerinden dolayı Ulaş Tarım İşletmesi Müdürü Mehmet Toslak ve çalışanlarına teşekkür etti.