Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Yeşil Vatan için çam fidanı dikti - Son Dakika
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Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Yeşil Vatan için çam fidanı dikti

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Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Yeşil Vatan için çam fidanı dikti
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Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Yeşil Vatan' etkinlikleri kapsamında Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünün ağaçlandırma sahasında çam fidanı dikti. Okul müdürü Mustafa Gün, etkinliğin geleceğe nefes olmak ve gençleri bilinçlendirmek adına gerçekleştirildiğini söyledi.

Ulaş ilçesinde öğrenciler çam fidanlarını toprakla buluşturdu.

Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, "Yeşil Vatan" etkinlikleri kapsamında Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünün ağaçlandırma sahasında fidan dikti.

Okulun müdürü Mustafa Gün, "Yeşil Vatan"a gönül vermiş öğrencilerle çam fidanı diktiklerini söyledi.

Etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür eden Gün, "Hem geleceğimize nefes olmak, hem de geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bilinçlendirmek adına çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik." dedi.

Gün, desteklerinden dolayı Ulaş Tarım İşletmesi Müdürü Mehmet Toslak ve çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA
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