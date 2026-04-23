Ulaş Gölü'nde Su Seviyesi Yüzde 100'e Ulaştı

23.04.2026 13:45
Sivas'taki Ulaş Gölü, kar ve yağmurla dolarak kuruma tehlikesini atlattı, kuş türleri gölde çoğaldı.

Sivas'ta 2016'da "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen ve yaz aylarında su seviyesinin düşmesi sonucu kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Ulaş Gölü, eriyen kar suları ve bahar yağışlarıyla tamamen doldu.

İlçe merkezinde mesire alanı olarak da kullanılan ve bazı kuş türlerine ev sahipliği yapan Ulaş Gölü, geçen yaz aylarında kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Ulaş Gölü'nde kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışların katkısıyla doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Kuraklık döneminde balık ölümlerinin yaşandığı gölde, su seviyesinin artmasıyla gezinen kuş türleri bölgeye renklilik kattı.

Gölün bulunduğu Hürriyet Mahallesi'nde oturan bölge sakinlerinden Hıdır Kaya, AA muhabirine, gölün yaz aylarında kuraklığın etkisiyle tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Bu dönemde kar yağışının ve yağmurun bol olmasıyla gölde su seviyesinin yükseldiğini anlatan Kaya, gölün etrafında çevre düzenlenmesi yapılarak turizme kazandırılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

