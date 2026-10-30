Ulaş Kaymakamı Avcı, Çavdar, Korubaşı ve Karagöl\'de vatandaşların taleplerini dinledi

Sivas'ın Ulaş Kaymakamı Veli Avcı, Çavdar, Korubaşı ve Karagöl köylerini ziyaret etti.

Köy sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Avcı, köylerin ihtiyaçları ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Avcı, hedeflerinin köylerde yaşayan tüm vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek olduğunu belirterek, "Bizim gayretlerimiz vatandaşlarımızın huzuru, refahı, mutluluğu ve aynı zamanda devletimizin onlara uzanan elleri olduğumuzu göstermek, onların her zaman yanında olduğumuzu bilmelerini sağlamaktır." dedi.

Ziyaretlerde İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Necati Altınok, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Ömer Yücel, BBP İl Genel Meclisi üyesi Murat Atalay, Köylere Hizmet Götürme İlçe Müdürü Musa Karyağdı da hazır bulundu.