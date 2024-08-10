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Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli, yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilerle buluştu.

Öğrencilere dondurma ikram eden İçli, Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerinin öğretildiği, milli ve manevi değerlerin aktarıldığı kursların yaz tatilinde çocuklar ve gençler için büyük bir fırsat eğitimi olduğunu söyledi.

İçli, kurslara katılan öğrencileri tebrik ederek, "Yaz Kur'an kurslarında çocuklarımız hem zamanlarını faydalı bir şekilde değerlendiriyor hem de temel dini bilgileri öğreniyor. Çocuklarını kurslara gönderen velilere ve kurslarda emek veren tüm görevlilere teşekkür ediyorum." dedi.