Ulaş\'ta Yaz Kur\'an Kursları Tamamlandı

Sivas'ın Ulaş ilçesindeki yaz Kur'an kursları sona erdi.

İlçe Müftülüğünce Merkez Camisi'nde düzenlen kapanış programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı

İlahilerin okunduğu ve bilgi yarışmasının düzenlendiği programda, başarılı öğrencilere hediyeler verildi.

İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, yaptığı konuşmada, kurs boyunca özverili çalışmalarından öğreticilere, öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.

Program sonrası İçli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, öğrencilere katılım belgesi takdim etti.