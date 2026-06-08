Ulaş'tan Divriği'ye Kültür Gezisi - Son Dakika
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Ulaş'tan Divriği'ye Kültür Gezisi

Ulaş\'tan Divriği\'ye Kültür Gezisi
08.06.2026 10:11
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Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Divriği'nin tarihi ve doğal güzelliklerini ziyaret etti.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğrencilere yönelik Divriği ilçesine gezi düzenlendi.

Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Sivas Ticaret Odası sponsorluğunda düzenlenen kültür gezisi kapsamında Divriği'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle buluştu.

Raybüs ile yolculuk yapan öğrenciler, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası başta olmak üzere ilçenin önemli tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etti.

Öğrenciler, Divriği Kalesi ve tarihi çarşıyı gezerek geçmişin izlerini yerinde inceledi, ayrıca Divriği Cam Teras'ta doğanın sunduğu eşsiz manzaraları gözlemleme fırsatı buldu.

Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlenen geziyle öğrencilerin hem tarih bilincinin artırılmasını hem de kültürel mirasın yerinde tanıtılmasını hedeflediklerini söyledi.

Gün, öğrencilere güzel bir gün yaşatan Sivas Ticaret Odası yönetimine, emeği geçen öğretmenlere ve enerjileriyle güne değer katan öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ulaş'tan Divriği'ye Kültür Gezisi - Son Dakika

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