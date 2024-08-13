Ulaştırma Bakanı Seyir İzin Belgesi Sistemini Dijitalleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ulaştırma Bakanı Seyir İzin Belgesi Sistemini Dijitalleştirdi

Ulaştırma Bakanı Seyir İzin Belgesi Sistemini Dijitalleştirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Seyir İzin Belgesi Sistemi'ni güncelleyerek tamamen dijital ortama taşıdıklarını duyurdu. Vatandaşlar ve gemi acenteleri e-Devlet şifresiyle sisteme girerek tüm seyir izin belgesi işlemlerini yapabilecek.

13.08.2024 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılı itibarıyla kullanılmaya başlanan Seyir İzin Belgesi Sistemi'ni güncelleyerek tamamen dijital ortama taşıdıklarını belirterek, vatandaşların ve gemi acentelerinin e-Devlet şifresiyle sisteme girerek, tüm seyir izin belgesi işlemlerini yapabileceğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından devreye alınan yeni Seyir İzin Belgesi Sistemi'ne ilişkin açıklamada bulundu. Uraloğlu, seyir izin belgesinin Türk bayraklı deniz turizmi araçları ile yurt dışından gelen veya Türkiye'de kışlayan yabancı bayraklı deniz araçlarının; araç, personel, yolcu ve sefer ile ilgili beyan ve işlemlerin yer aldığı, ayrıca liman seferi dışında yapacakları yolculuğa müsaade edildiğini gösteren liman çıkış belgesi yerine geçen belge olduğunu ifade etti.

'12 BİN 405 BELGE DÜZENLENDİ'

Uraloğlu, seyir izin belgesinin daha önce kağıt ortamında fiziki onay ile düzenlendiğini belirterek, "12 Temmuz 2024 itibarıyla teknelerin izin ve bilgilerinin yer aldığı Seyir İzin Belgesi Sistemi'ni güncelleyerek yeni sistemi devreye aldık. Güncellenen yeni sistem ile vatandaşlar sahip oldukları deniz turizm araçları için, gemi acentelerinin ise tüm tekneler için e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek işlemlerini kendileri yapabilecek. Yeni sistem ile tekne sahibi değişikliği durumunda gerekli bilgi güncellemelerinin elektronik ortamda hızlı bir şekilde yapılabilmesi ile bürokratik süreci hızlandırdık. Yeni Seyir İzin Bilgi Sistemi'nin devreye girmesinden itibaren 12 bin 405 belge düzenlendi" dedi.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, E-Devlet, E-Devlet, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulaştırma Bakanı Seyir İzin Belgesi Sistemini Dijitalleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:05 Meclis, Can Atalay için toplanıyor Günü ve saati belli oldu Meclis, Can Atalay için toplanıyor! Günü ve saati belli oldu
13:57 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti’ye katılıyor 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor
13:44 Fatih Erbakan’a soğuk duş Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah’tan istifa etti Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah'tan istifa etti
11:40 Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor
10:55 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı Eskişehir’deki olayın detayları gün yüzüne çıktı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı! Eskişehir'deki olayın detayları gün yüzüne çıktı
22:10 Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan’a Türkiye’den helikopter ve uçak desteği Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den helikopter ve uçak desteği
21:48 Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul’a geldi Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
21:33 2 hafta yok Galatasaray’ın yıldız futbolcusu ilk maçtan sakatlandı 2 hafta yok! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu ilk maçtan sakatlandı
21:19 Türkiye mekik diplomasisi yürütüyor Somali ve Etiyopya arasındaki kriz Ankara’da çözülecek Türkiye mekik diplomasisi yürütüyor! Somali ve Etiyopya arasındaki kriz Ankara'da çözülecek
21:02 2 kişinin tahliyesini sağlayan raporu hazırlamışlardı 44 kişinin öldüğü site davasının bilirkişi heyeti çekildi 2 kişinin tahliyesini sağlayan raporu hazırlamışlardı! 44 kişinin öldüğü site davasının bilirkişi heyeti çekildi
20:19 Beyaz Saray: İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir
19:41 Real Madrid’in yıldızına Suudi Arabistan’dan futbol tarihine geçecek teklif Real Madrid'in yıldızına Suudi Arabistan'dan futbol tarihine geçecek teklif
19:38 Mesleği bırakıyor Hasta yakınlarının saldırdığı doktor taburcu edildi Mesleği bırakıyor! Hasta yakınlarının saldırdığı doktor taburcu edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 14:34:55. #1.13#
SON DAKİKA: Ulaştırma Bakanı Seyir İzin Belgesi Sistemini Dijitalleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement