Ulaştırma Bakanı Sinop'ta Çevre Yolu İncelemesi Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ulaştırma Bakanı Sinop'ta Çevre Yolu İncelemesi Yaptı

Ulaştırma Bakanı Sinop\'ta Çevre Yolu İncelemesi Yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sinop'ta çevre yolu güzergahında incelemede bulundu. Uraloğlu, çevre yolunun yapılacağı Kumkapı mevkisindeki sahayı gezerek, projenin ilerleyişi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Sinop Çevre Yolu Projesi'nin iki etaptan oluştuğunu belirtti ve projenin birinci etabının kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi. İkinci etap ise şehrin tarihi ve turistlik dokusunu içeren bir kesim olduğu için daha fazla tartışma gerektirdiğini ifade etti.

28.02.2024 19:09  Güncelleme: 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sinop'ta çevre yolu güzergahında incelemede bulundu.

Uraloğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği kentte, çevre yolunun yapılacağı Kumkapı mevkisindeki sahayı gezdi.

İncelemelerin ardından burada gazetecilere açıklama yapan Uraloğlu, AK Parti hükümeti olarak Sinop'ta ulaşım alanında sundukları hizmetlerle birçok işi bitirdiklerini söyledi.

Geldikleri noktada yeni hedeflerinin Sinop Çevre Yolu Projesi olduğuna işaret eden Uraloğlu, söz konusu projenin iki etaptan oluştuğunu dile getirdi.

Uraloğlu, projenin birinci etabıyla ilgili herkesin mutabık olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bunu kısa sürede inşallah hayata geçireceğiz. İkinci kesim tabii burası şehrin tarihi ve turistlik dokusunu içeren bir kesim. Biz teknik olarak her türlü çözüyoruz burayı, hiçbir sıkıntı yok. Yani birçok alternatifle çözebiliyoruz burayı. Ama yapacağımız imalat yarın Sinop'ta tartışılsın istemiyoruz. Bugün ne tartışacaksak beraber tartışalım. Biz alternatiflerimizi ortaya koyduk. Şimdi şehrimizin yöneticileri ve halkıyla oturup bir karar vereceğiz. Projemizi netleştirip, yolumuza devam edeceğiz."

Bakan Uraloğlu, beraberinde Vali Mustafa Özarslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun ve AK Parti Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu ile Sakarya Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Uraloğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Vali Mustafa Özarslan'ı makamında ziyaret ederek, kentteki yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Kumkapı, Sinop, Ulaşım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulaştırma Bakanı Sinop'ta Çevre Yolu İncelemesi Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 20:46:00. #1.12#
SON DAKİKA: Ulaştırma Bakanı Sinop'ta Çevre Yolu İncelemesi Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement