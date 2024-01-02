Ulaştırma Bakanı: Türkiye, havacılık alanında önemli gelişmeler kaydetti

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin, son 21 yılda özellikle havacılık alanında önemli gelişmeler katettiğini söyleyerek, "26 olan havalimanı sayımızı 57'ye, yurt dışı uçuş noktamızı 60'tan 343'e çıkardık. 2023, pandemiden sonra 'toparlanma yılı' oldu. Yaklaşık 216 milyon yolcuyla 2023'ü kapatmış olduk" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık toplantı salonunda düzenlenen 'AJet İşletme Ruhsatı İmza Töreni'ne katıldı. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin son 21 yılda özellikle havacılık alanında çok büyük gelişmeler katettiğini söyleyerek, "26 olan havalimanı sayımızı 57'ye çıkardık. Yurt dışı uçuş noktamızı 60'tan 343'e çıkardık. Ciddi bir mesafe katettik. Hele hele 2023 yılı pandemiden sonra tam bir toparlanma yılı oldu. Yaklaşık 216 milyon yolcuyla 2023 yılını kapatmış olduk. Türk Hava Yolları (THY) bizim bayrak taşıyıcımız. Gerçekten dünyanın her tarafında varlar, sağ olsunlar. Çok hızlı bir şekilde büyüyorlar. Biz, THY uçağına, tarifelerine bindiğimiz zaman kendimizi gerçekten evimizde hissediyoruz. Burada hem oluşan şartlarda yeni bir yapılanma, hem de oluşan rekabetçi piyasa şartlarına uyma adına THY ve Anadolu Jet bir yeni yapılanma kararı alarak Anadolu Jet'i, Ajet'e dönüştürmüş durumda" ifadelerini kullandı.

'MESAİMİZİ HAVACILIKLA AÇIYORUZ'

Yılın ilk mesai gününde, Ajet'in işletme ruhsatını verdiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Geçen yılın sonlarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nın pistini açtık. 'Havacılıkla kapattık' diyebiliriz. Yine yılın ilk mesaisinde de havacılıkla açıyoruz mesaimizi ve çok önemli bir proje, önemli bir adım atmış oluyoruz. Havacılıkta bizim 14 tane faaliyet gösteren şirketimiz var. Bunların 11 tanesi yük ve yolcu taşıyor. 3 tanesi de sadece kargo taşımacılığı üzerine faaliyet gösteriyor. Eski Anadolu Jet bundan sonra hayatını artık 'AJet' olarak sürdürecek. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, kazasız belasız görev yapmasını, Rabb'imden niyaz ediyorum. Yine THY gibi Anadolu Jet'in de yakın coğrafyada bir marka olacağıyla ilgili bir tereddüdümüz yok" diye konuştu.