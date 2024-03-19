Ulaştırma Memur-Sen, koruyucu giyim yardımının kaldırılmasına tepki gösterdi

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Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, kamu çalışanlarının "koruyucu giyim" yardımının kaldırılmasına yönelik girişimlere tepki gösterdi.

Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, kamu çalışanlarına toplu sözleşmenin bir kazanımı olarak 10 yıldır "koruyucu giyim" yardımı yapıldığını belirterek, bu hakkın son dönemde kaldırılmasına ya da askıya alınmasına yönelik bazı girişimlerin söz konusu olduğuna dikkati çekti.

Koruyucu giyim hakkının Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği'nden ve diğer mevzuattan bağımsız müstakil bir toplu sözleşme kazanımı olduğunu vurgulayan Çalışkan, şunları kaydetti:

"Bu hakkın kimlere ve nasıl verileceğiyle ilgili usul ve esasları belirleme yetkisi de, toplu sözleşme gereği ilgili kurum yöneticileri ve hizmet kolunda yetkili sendikalara verilmiştir. Kamu emekçilerinin kazanılmış bir hakkını elinden almaya yönelik bu girişimi asla kabul etmiyoruz. Bu hakkımızın verilmesi için gerekli siyasi ve bürokratik görüşmeleri yürütmekteyiz. Çözüm sağlanmadığı takdirde, yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı, masada ve sahada hakkımızı arayacağımızı, üretimden gelen gücümüzü kullanmaya çekinmeyeceğimizi kamuoyuna duyururuz."