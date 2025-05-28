Ulaştırma Memur-Sen Yeniden Yetkili Sendika

Ulaştırma Memur-Sen, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde (SHGM) yeniden yetkili sendika oldu.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, ulaştırma hizmet kolunda 14 senedir genel yetkili sendika olmayı sürdüren Ulaştırma Memur-Sen, DHMİ'de 2 yıl, SHGM'de ise 7 yıl aranın ardından yeniden yetkili sendika olmayı başardı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, elde edilen sonucun tesadüf değil, uzun soluklu bir emeğin ve kararlılığın ürünü olduğunu belirtti.

Çalışkan, "DHMİ ve SHGM'de yeniden yetki almış olmak, bu kurumlarda görev yapan kamu görevlilerinin, sendikal tercihlerinde emeği, sahiciliği ve çözüm odaklı mücadeleyi esas aldıklarının bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

SHGM ve DHMİ'de elde ettikleri yetkilerin, kendilerine duyulan güvenin ve temsil kabiliyetinin açık bir yansıması olduğunu bildiren Çalışkan, bu güvene layık olmak için çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.