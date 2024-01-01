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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, şehirler arası otobüslerde araç takip cihazı kullanımına başladı - Son Dakika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, şehirler arası otobüslerde araç takip cihazı kullanımına başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan şehirler arası otobüslerde araç takip cihazı kullanımı başladı. Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yürürlüğe giren sistem sayesinde Bakanlık, araçların anlık hareketlerini görebilecek. Şoförler, bu uygulamayı yerinde bulduklarını ve Bakanlığın tüm araçların hareketlerini anlık olarak kontrol edeceğini belirttiler. Ayrıca, sistem sayesinde aracın hız sınırı, şoförün çalışma ve dinlenme saatleri ile yolcu indirme-bindirme işlemleri de denetlenebilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, şehirler arası otobüslerde araç takip cihazı kullanımına başladı
01.01.2024 - 08:37,
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca uygulamaya alınan şehirler arası otobüslerde araç takip cihazının kullanımına başlandı.

Sistem, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yürürlüğe girdi. Cihaz ile Bakanlık araçların anlık hareketlerini görebilecek.

Şehirler arası otobüs şoförü Erhan Elibol, AA muhabirine, araçlarına yaklaşık 4 gün önce takip sisteminin montaj edildiğini söyledi.

Uygulamayı çok yerinde bulduğunu ifade eden Elibol, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının tüm araçların hareketlerini anlık kontrol edeceğini belirtti.

Bakanlığın, personelin çalışma ve dinlenme saatlerini rahatlıkla denetleyebileceğini anlatan Elibol, "Sistem sayesinde aracın hız sınırı, şoförün kaç saat dinlendiği, çalıştığı, yolcu indirme bindirme hepsi denetlenecek. En önemlisi yolcuların can güvenliği. Bu nedenle bu sistem önemli." diye konuştu.

Şoförlerden Emin Ona ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yaptığı bu çalışmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Araçların artık nerede olduğunun ve hızının kontrol edileceğini dile getiren Ona, kendilerinin de çok memnun olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Ulaşım, Güvenlik, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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