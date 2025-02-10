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Ulaştırma ve Altyapı Dergisi Yayın Hayatına Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Dergisi Yayın Hayatına Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Ulaştırma ve Altyapı' dergisinin ilk sayısının yayımlandığını ve dergide Kalkınma Yolu Projesi'nin detaylı olarak ele alındığını duyurdu. Dergi, ulaştırma ve altyapı alanında bilimsel katkılar sağlamayı amaçlıyor.

10.02.2025 13:02  Güncelleme: 13:03
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uluslararası hakemli dergi 'Ulaştırma ve Altyapı'nın ilk sayısının yayımlandığını belirterek, "İlk sayımızda ülkemizin büyük ulaşım projelerinden Kalkınma Yolu Projesi tüm yönleriyle ele alındı" dedi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası hakemli ve multidisipliner bir akademik yayın olan 'Ulaştırma ve Altyapı' dergisinin ilk sayısının yayımlandığını duyurdu. Dergiye çevrim içi erişim sağlanabildiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Dergimiz, ulaştırma ve altyapı alanında akademik dünyaya ve sektöre katkı sağlamak amacıyla hazırlandı" dedi. Uraloğlu, derginin sektörel gelişimi destekleyeceğini ve bilim dünyası için de önemli bir kaynak olacağını belirterek, "Ulaştırma ve altyapı sektöründeki bilimsel çalışmaların artması, Türkiye'nin rekabet gücünü yükseltmek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için vazgeçilmezdir. 'Ulaştırma ve Altyapı' dergisi, sektördeki bilimsel bilgiyi artırmayı, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik araştırmaların yayımlanmasına olanak sağlamayı amaçlıyor" açıklamasında bulundu.

KALKINMA YOLU'NUN KÜRESEL TİCARETTEKİ ETKİSİ

Derginin ilk sayısında 'Kalkınma Yolu Projesi'nin detaylı bir şekilde incelendiğini belirten Bakan Uraloğlu, makalelerde Kalkınma Yolu'nun önemi, faydaları ve sektör için taşıdığı stratejik değerlerin ele alındığını kaydederek, "İlk sayımızda ülkemizin büyük ulaşım projelerinden Kalkınma Yolu Projesi, tüm yönleriyle ele alındı. Yazarlarımız, Kalkınma Yolu'nun küresel ticarete etkisini değerlendirirken, sektördeki güncel konulara da eğiliyor. Böylece, ulaştırma sektöründe yeni stratejilerin geliştirilmesi ve daha etkin politikaların oluşturulması hedefleniyor" dedi.

'İKİNCİ SAYIDA, 'ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK' İŞLENECEK'

Bakan Uraloğlu, derginin ikinci sayısı için de makale çağrısının yapıldığına işaret ederek, "Ulaştırma ve Altyapı dergisinin ikinci sayısında, 'ulaştırma sistemlerinde sürdürülebilirlik' konusu işlenecek. Sayı, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda ulaştırma sistemlerinin yeniden değerlendirilmesine yönelik yenilikçi araştırmalar, uygulamalı projeler ve teorik katkılara odaklanacak. Dergiye makale gönderebilmek için ise son tarih 20 Nisan 2025'tir" dedi.

Derginin akademik dünyada kalıcı bir kaynak olmasını hedeflediklerini vurgulayan Uraloğlu, bilimsel bilginin paylaşılmasının önemine dikkat çekerek, "Hayat, sürekli bir öğrenme ve gelişim sürecidir. Bu süreçte bilimsel bilginin ve akademik çalışmaların rolü büyüktür. Dergimizin, değerli bir kaynak olacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Dergide yayımlanan akademik makalelere 'https://dergipark.org.tr/tr/pub/uab' veya 'https://ulastirmavealtyapidergisi.com.tr' üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ulaştırma ve Altyapı Dergisi Yayın Hayatına Başladı - Son Dakika

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